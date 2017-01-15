Эксклюзивные портмоне от бренда Ante Kovac

Что такое портмоне? Это та вещь, от содержимого которой наверно наибольшим образом зависит настроение любого современного человека. Без портмоне, без кошелька современную жизнь невозможно представить. Это важный для любого человека объект сегодня имеет самое разнообразное оформление. Размеры, цвета, фактура, материалы, форма кошельков самые разнообразные, на любой вкус. А какими были кошельки раньше? И вообще — когда они возникли и для чего использовались? Вряд ли кто-то задумывается об этом. А ведь кошелёк, как и любая другая вещь, имеет свою историю, историю своего возникновения и развития.

На Руси кошельки появились начиная с XI века (прототип современного кошелька найден в Новгороде). Представлял собой тканевую мошну, стянутую в верхней части специальным шнурком, что препятствовало потере не только крупных монет, но и мелких. Помимо денежного инвентаря в кошелек вмещались и всевозможная атрибутика – складные весы для малых взвешиваний с гирьками, позволявшие владельцу кошелька принимать в качестве платы за товар драгоценные металлы и камни. Историки утверждают, что первые кошельки появились задолго до новой эры. В 600-х годах до н. э. жители Лидии носили монетки в специальных мешочках.



Помимо вдохновения работами знаменитых художников, команда мастеров бренда создает свои собственные рисунки, которые воплощаются в различных тематических коллекциях. Одна из последних коллекций 'Skazki' пестрит сказочными героями из Алисы в стране чудес, Бременских музыкантов, басен Лиса и журавль, Сова и ворон. Такие аксессуары порадуют не только взрослых, но и детей. Портмоне и обложки для документов из коллекции "Славянка" представляют из себя преобразованную стилизацию русских народных мотивов. Такое воплощение русских орнаментов впервые встречается в модном мире и способно удивить самых настоящих модниц.

http://www.antekovac.ru/