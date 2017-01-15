Эксклюзивные портмоне от бренда Ante Kovac

Что такое портмоне? Это та вещь, от содержимого которой наверно наибольшим образом зависит настроение любого современного человека. Без портмоне, без кошелька современную жизнь невозможно представить. Это важный для любого человека объект сегодня имеет самое разнообразное оформление. Размеры, цвета, фактура, материалы, форма кошельков самые разнообразные, на любой вкус. А какими были кошельки раньше? И вообще — когда они возникли и для чего использовались? Вряд ли кто-то задумывается об этом. А ведь кошелёк, как и любая другая вещь, имеет свою историю, историю своего возникновения и развития.
Кошелек в стародавние времена назывался гельдкатце, что означало "мешок для денег". В Средние века богатого человека можно было узнать по такому объемистому кошелю. Отсюда и пошло выражение "денежный мешок". Женщины пристегивали его к поясу и носили под верхней юбкой, в которой был предусмотрен специальный разрез, чтобы доставать деньги. А до этого деньги хранили в корсетах, отворотах шляп, за голенищем сапог, в общем там, где кому позволяла одежда и фантазия. Но появились бумажные деньги и такие кошельки стали неудобны, они требовали усовершенствования и в следствие этого появились нынешние кошельки, портмоне и бумажники. Кошельки были частью приданного невесты, передавались из поколения в поколение. В XVIII веке для кошельков придумали твердый каркас из серебра или латуни и стали украшать камнями и жемчугом.
На Руси кошельки появились начиная с XI века (прототип современного кошелька найден в Новгороде). Представлял собой тканевую мошну, стянутую в верхней части специальным шнурком, что препятствовало потере не только крупных монет, но и мелких. Помимо денежного инвентаря в кошелек вмещались и всевозможная атрибутика – складные весы для малых взвешиваний с гирьками, позволявшие владельцу кошелька принимать в качестве платы за товар драгоценные металлы и камни. Историки утверждают, что первые кошельки появились задолго до новой эры. В 600-х годах до н. э. жители Лидии носили монетки в специальных мешочках.
На Западной Украине деньги хранили в кожаных кошельках, сшитых в виде жаб. Выглядели они довольно устрашающе, однако считалось, что такая жабка не только сохранит, но и преумножит доверенное ей богатство! В европейских странах традиционной формой кошелька начиная со средневековья тоже считался кожаный или полотняный мешок-кисет с завязкой или продернутым по краю шнурком. Со временем на смену монетам пришли бумажные деньги, мешочек на завязке превратился в плоский и гладкий бумажник под названием портмоне (слово, позаимствованное из французского языка в XVIII веке, в котором porter "носить" и monnaie "деньги", буквально - "то, в чем носят деньги"), объединяет в себе и кошелек для мелочи и бумажник.
В Европе первые кошельки назывались «омоньеры». Эти мешочки из кожи или холщёвой ткани вошли в моду в 12 веке. Их носили на поясе на специальных шнурках. Известно, что в те времена очень популярны были «сарацинские кисеты», завезенные крестоносцами и украшались они гравировкой, колокольчиками, эмалью.
Японский или китайский кошелёк представлял собой шнурок, протянутый через дырки в монетах. Древнеегипетские кошельки изготовляли из ткани и в виде мешочка крепили к поясу. Помимо драгоценных камней, которыми производился расчёт, в нём носили травы.
После того, как придумали карман, стали изменяться размеры кошельков, их стали делать маленькими, чтобы можно было уместить в карман. Портмоне или бумажники появились на Руси в 17 веке. Каркас изготавливали из бумаги или картона, который обтягивали кожей или тканью с украшениями. В них хранили вошедшие тогда в обиход бумажные деньги.
Современные дизайнеры стремятся удовлетворить самые прихотливые желания потребителей. Бренд Ante Kovac на протяжении долгого времени привносит в создание, казалось бы всем привычного портмоне, настоящее искусство и идею, при этом не забывая и о функционале. Различные формы и дизайн, портмоне и обложки, как для женщин, так и для мужчин - в арсенале Ante Kovac каждый найдет для себя портмоне по своему вкусу.
Во времена становления Ante Kovac в 2007 году, рисунки на портмоне создавались лишь с техникой выжигания, но по мере развития бренда стали появляться рисунки. Сейчас можно смело сказать, что портмоне от Ante Kovac является произведением искусства, самостоятельным аксессуаром, способным стать важным нюансом в проявлении образа его обладателя. Портмоне с изображениями работ таких великих мастеров, как Ван Гог, Альфонс Муха, Василий Кандинский станут желанным приобретением для всех ценителей искусства.
Помимо вдохновения работами знаменитых художников, команда мастеров бренда создает свои собственные рисунки, которые воплощаются в различных тематических коллекциях. Одна из последних коллекций 'Skazki' пестрит сказочными героями из Алисы в стране чудес, Бременских музыкантов, басен Лиса и журавль, Сова и ворон. Такие аксессуары порадуют не только взрослых, но и детей. Портмоне и обложки для документов из коллекции "Славянка" представляют из себя преобразованную стилизацию русских народных мотивов. Такое воплощение русских орнаментов впервые встречается в модном мире и способно удивить самых настоящих модниц.
Но не только представительницы слабого пола найдут для себя стильное портмоне от Ante Kovac. Бренд не обходит стороной и мужчин, создавая креативные портмоне с мужской тематикой. Чертежи танков, ракет и подводных лодок украшают собой портмоне из коллекции "Инженер". А в концепции коллекции "Первооткрыватели", мастера бренда коснулись таких сфер истинно мужских достижений как энергетика, наука, военная стратегия, архитектура и строительство, путевое сообщение, исследование земного пространства.
Помимо производства аксессуаров, мануфактура Ante Kovac часто делится своим опытом с ценителями ручной работы, проводя интересные мастер-классы по созданию портмоне. На творческих встречах, в теплой атмосфере гости мастерской погружаются в историю кожевенной мануфактуры, познают секреты и техники создания аксессуаров высокого класса,и, наконец, создают своими руками настоящие арт-объекты. Каждый пришедший учится делать лекала, кроить, прошивать и собирать изделие из кожи. Это богатый опыт, который навсегда остается с участниками мастер-класса.
Ante Kovac - это не просто бренд. Это настоящая поэзия творчества, истинные ценности и настоящие произведения искусства. Приобретая портмоне этого бренда, вы делаете инвестицию в вещь, которая будет передаваться из поколения в поколение и со временем будет становится только лучше.
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