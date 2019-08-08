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Артем Кузелев

Экскурсия по гардеробу Айрис Апфель

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  • 08 Августа 201911:33
Сюжеты: Iris Apfel (Айрис Апфель)

В Музее Пибоди выставят более тысячи личных вещей из персональной коллекции признанной иконы стиля.

Американский художественный Музей Пибоди анонсировал новый выставочный проект. В Эссексе покажут вещи из личной коллекции Айрис Апфель, известной как икона стиля, коллекционерка, дизайнер и модель. Экспозицию составит тысяча предметов гардероба самой Айрис, а также вещи ее стильного мужа Карла. Открытие намечено на 28 сентября.

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