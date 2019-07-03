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Казявин Степан Викторович

Экспериментальные джинсы от Степана Казявина

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  • 03 Июля 201912:55

Экспериментальные джинсы.

Силует: SLIM FIT. 

Материал: 95%Хлопок/5%Эластан

Цвет: чёрный с металическим напылением.

Оссобенности: Увеличенные задние карманы. Цветная подклада - Edd Hardy. Анатомический крой.

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