Экспериментальные джинсы от Степана Казявина

Экспериментальные джинсы.
Силует: SLIM FIT.
Материал: 95%Хлопок/5%Эластан
Цвет: чёрный с металическим напылением.
Оссобенности: Увеличенные задние карманы. Цветная подклада - Edd Hardy. Анатомический крой.
Экспериментальные джинсы.
Силует: SLIM FIT.
Материал: 95%Хлопок/5%Эластан
Цвет: чёрный с металическим напылением.
Оссобенности: Увеличенные задние карманы. Цветная подклада - Edd Hardy. Анатомический крой.
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