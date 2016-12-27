Эксперт System Professional о создании образов для модного показа Ruban

Эксперт System Professional Елена Титова рассказала подробности создания причёсок моделям на показе модного дизайнерского тандема сестёр Рубан.

Работа на показах дизайнеров имеет свою специфику. Все модели разные, у всех разная длина и структура волос, но при этом всем создается единый образ. Образ для показа бренда Ruban предварительно обсуждался с дизайнерами. Алиса и Юлия Рубан хотели, чтобы прически моделей подчеркнули нежность, свежесть и минималистичность коллекции. Модели должны были выглядеть просто, натурально и очень естественно. Для создания укладки нами были выбраны два средства: лак Perfect hold от System Professional и лосьон для укладки Resolut lift от System Professional. Лак позволяет не только фиксировать волосы, но и создавать необходиму текстуру на волосах, а лосьон для стайлинга делает волосы более поддатливыми в укладках. Сначала волосы модели были слегка проработаны лаком для создания текстуры, а позже легче было придать им некую легкость и непрочессаность, будто модель только проснулась утром. Далее разделили волосы на прямой пробор, зачесали волосы назад и собрали низкий хвост. После, из хвоста собрали маленький, изящный узел. Длина и объем волос у моделей разные, поэтому, для того, чтобы узел получился небольшой мы обработали волосы лосьоном Resolut lift от System Professional и затем скручивали волосы в жгут, формируя узел.