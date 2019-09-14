Эксперты The Lyst выявили самую популярную у россиян марку

По данным нового исследования платформы, больше всего в России любят... Dolce&Gabbana.

Эксперты The Lyst создали интерактивную карту Eurofashion (доступна на сайте проекта), которая наглядно показывает потребительские привычки европейцев. Полгода команда поисковой системы обрабатывала более 50 миллионов запросов пользователей из 47 стран Европы, чтобы превратить результаты в проект.

Новый отчет платформы (подкрепленный данными карты) говорит, что модные предпочтения россиян по-прежнему отличны от привычек европейцев. Итак, самыми популярными товарами в России стали аксессуары – ремни и рюкзаки, а также кроссовки, спортивные штаны, толстовки и кожаные куртки. В числе самых популярных брендов Dolce & Gabbana, затем Vetements. Если говорить о конкретных вещах, то женщины чаще всего интересуются черным оверсайз-дождевиком Vetements, а мужчины – кроссовками от коллаборации Vetements x Reebok Genetically Modified PUMP.

Что касается европейских пользователей, то они предпочитают Gucci, Balenciaga и Off-White.