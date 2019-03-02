Экспозиция «Отечественные дизайнеры – российским женщинам» в верхней палате российского парламента

Выставка работ известных дизайнеров женской одежды из регионов России проходит в эти дни в верхней палате российского парламента. Открытие экспозиции под названием «Отечественные дизайнеры – российским женщинам» приурочено к Международному женскому дню 8 Марта. На выставке представлены офисные и вечерние платья, пальто, брючные костюмы.

Открывая выставку, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов отметил, что мероприятие направлено на поддержку отечественных производителей модной одежды. По его словам, власти намерены выработать пакет конкретных предложений в этом направлении. По мнению сенатора, в первую очередь необходимо сделать привлекательным бизнес для тех, кто организует швейную промышленность. Он подчеркнул, что в настоящее время модная одежда в России производится штучно или на заказ, и потребуется ряд преобразований, чтобы стала рентабельной организация серийного производства. «Необходимо найти баланс между ценой и качеством продукции. Уверен, что до конца года мы сможем предложить конкретные меры по поддержке сегмента российской промышленности, который выпускает одежду для женщин», – подчеркнул Виктор Смирнов.

По словам организатора показа президента Ассоциации содействия развитию индустрии моды «Неделя моды» Романа Ефремова, в нашей стране много талантливых дизайнеров. «Мы хотим, чтобы законодатели увидели потенциал российских модельеров, которые умеют создавать красивую, качественную и модную одежду», – пояснил выбор места для выставки Роман Ефремов. По его словам, пока 80 процентов россиянок покупают одежду за границей, в то время как в нашей стране производятся дизайнерские коллекции, не уступающие по качеству зарубежным аналогам.

Организаторы уверены, что российская фэшн-индустрия имеет хорошие перспективы. Уже сейчас многие кутюрье активно реализуют экспортно-ориентированные проекты, с большим успехом представляют страну на международных подиумах. По мнению организаторов, изменение российского законодательства, в том числе таможенного, может способствовать формированию благоприятной среды для реализации творческого потенциала отечественных дизайнеров.

Добавим, что на выставке представлены работы дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Екатеринбурга, Иванова и других городов России. Организаторами выставки выступили Комитет СФ по науке образованию и культуре и Ассоциация содействия развитию индустрии моды «Недели моды». Выставка продлится до 5 марта.