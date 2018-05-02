Экспресс-помощь в любой ситуации

Патчи для глаз стали самым модным трендом 2018 года, завоевав сердца миллионов девушек по всему миру. Неудивительно, ведь патчи – одно из лучших средств, чтобы привести себя в порядок буквально за двадцать минут.

Продукты из биоцеллюлозной серии «Second Skin» от Teana прекрасно восстанавливают кожу, особенно после травмирующих процедур (химический пилинг, лазерная шлифовка, микродермабразия и прочих), точно повторяют контур лица, а благодаря блокированию воздуха в верхних слоях масок состав проникает глубоко в кожу. Кожа вокруг глаз самая нежная и требует особого ухода. Сегодня, чтобы сохранить свежесть и молодость кожи под глазами, необязательно прибегать к методам блефаропластики.

Доказано, что применение патчей в десять раз эффективнее обычных масок. Teana представляет инновационные патчи для глаз с комплексом полисахаридов и экстрактом гамамелиса от морщин, отеков и темных кругов. Полисахаридный комплекс обеспечивает моментальный эффект безоперационной блефаропластики, активные ингредиенты устраняют отечность и повышенную пигментацию, уменьшают мимические морщины, а также увлажняют кожу.

Многим девушкам знакома неприятная ситуация, когда после нанесения патчей невозможно заниматься своими делами. Специалисты Teana позаботились об этом и воплотили в жизнь инновационную технологию «Skin to skin», благодаря которой патчи не скользят, идеально держась на коже, а плотное прилегание обеспечивает лимфодренажный массаж.

Патчи от Teana станут идеальными экспресс-помощниками в любой ситуации: в путешествии, после бурной вечеринки или тяжелого дня за компьютером. Они позаботятся о нежной коже, обеспечив моментальный лифтинг-эффект и мощное увлажнение, а удобная форма позволит одним движением нанести состав под глаза.

Биоцеллюлозные патчи от Teana полностью заменяют салонные процедуры, и теперь вы можете почувствовать результат после первого применения, потратив всего двадцать минут, не выходя из дома.