Экспресс-восстановление водного баланса кожи

Зачастую водный баланс кожи нарушается как раз в зимний период, когда сухой воздух и постоянные перепады температур негативно сказываются на состоянии кожи: она должным образом не защищена, не получает дополнительное питание и увлажнение. К счастью, водный баланс кожи поддается восстановлению, что отлично сказывается на внешности.

Представляем средство, которое не только прекрасно поддержит уровень влаги в клетках кожи, но и защитит ее от признаков старения. Молекулярный микрофлюид OCCLUX AGE-Freeблагодаря специальной технологии микрофлюидизации позволяет создавать монослой молекул, которые способствуют глубокому проникновению активных ингредиентов, обеспечивающихглубокое увлажнение кожи изнутри. В его состав входят активные компоненты:

· Lipomoist-2036 — невидимый страж красоты кожи. Создает молекулярную пленку для упругости и увлажнения. Увеличивает уровень коллагена в коже, благодаря чему заметно омолаживает.

· Retinol molecular film fluid WP — молекулярный комплекс с ретинолом и витамином Е для совершенствования рельефа кожи, повышения эластичности и обновления, как после легкого пилинга.

· ХЕР-018 — срочный ботокс-эффект. Мощный anti-age токсин, полученный из морской конической улитки. Контролирует работу мимических мышц и доказанно разглаживает морщины уже через 2 часа после нанесения.

· Hyadisine — экспресс-филлер. Морской аналог гиалуроновой кислоты с более выраженным эффектом. Всего через 2 часа кожа более увлажненная, упругая и гладкая.

· Hyanify — увлажняющий филлер. Улучшает клеточную активность, увеличивает синтез собственной гиалуроновой кислоты в коже на 66%.

· Diffuporine — тотальное увлажнение изнутри. Повышает уровень увлажненности кожи на 131%. Мгновенно уменьшает сухость, стянутость, шелушение, смягчает огрубевшие участки. Повышает упругость и разглаживает морщины.

МикрофлюидыOCCLUXработают по принципу салонной маски, которую не нужно смывать. Кожа защищена, но при этом свободно дышит и чувствует себя свежей.

Микрофлюид будет работать эффективнее, если перед его применением нанести ампульную сыворотку. Здесь прекрасно подойдет специально разработанный 10-дневный курс FUNGUSTOна основе грибных экстрактов от Teana, который направлен на быстрое улучшение основных параметров кожи: уровня увлажненности, чувствительности и эластичности, цвета и овала лица, рельефа и тона кожи. Единый набор сывороток объединяет в себе деликатный пилинг, филлинг против морщин и неровностей, защиту от внешних факторов, омолаживающий эффект и здоровое сияние кожи.

Чтобы кожа всегда оставалась гладкой и без повреждений, необходимо постоянно поддерживать её в тонусе. Здоровая пища, физическая активность и другие полезные привычки являются основой для восстановления водного баланса кожи лица.

При выборе уходовой косметики для сухой кожи необходимо выбирать мягкие, не содержащие спирт и мыло средства, чтобы избежать дополнительного раздражения.