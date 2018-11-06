Экстремальная съемка в условиях минимального технического оснащения

Московская Академия re:Store продолжает приглашать интересных спикеров и творческих людей. 9 ноября в 19:00 пройдет открытая лекция режиссера и продюсера Сергея Валяева (@voogie), посвящённая экстремальной съемке в условиях ограниченного бюджета и минимального технического оснащения.

Сергей Валяев (@voogie) – режиссер, оператор и продюсер в одном лице. Обладатель наград с фестивалей в Англии, Канаде, США, Германии и Польше. Со-продюсер и оператор кинофильма "Хардкор" c участием голливудской звезды — Шарлто Копли (фильмы «Район 9», «Элизиум», «Команда А», «Робот по имени Чаппи»). Создатель вирусных видео с десятками миллионов просмотров. Изобретатель первой в мире маски для профессиональной съемки от первого лица - Adventure Mask.

Его продакшн компания - CAMERAPTOR работает с крупными брендами среди которых Panasonic, Brietling, Dior, NYX, Chanel, ADIDAS, Nike, Fendi, Курорт Роза Хутор, Philips O'neill, Bazelevs Productions, SONY и Gazprom. CAMERAPTOR создали самую большую каллиграфию в мире на крыше "Красного Октября", раскрасили крышу Дворца Итальянской Культуры в Риме, участвовали в создании первого в мире экшн-фильма от первого лица, сняли документальный фильм о самой большой пещере на земле и сделали экспериментальный клип с использованием нейросетей для группы Мумий Тролль.

Участники Академии re:Store смогут открыть новые возможности камеры iPhone. Также Сергей расскажет, почему современному фильмейкеру необходимо быть полиматом, как стабилизировать изображение, какие совершаются ошибки при работе с продюсерами и как их избежать. Лекция понравится всем, кто также хочет узнать, как сделать дорогую картинку, если у вас нет профессионального оборудования, и о закулисье работы видеооператора.

Программа лекции:

История профессионального роста. Секреты вдохновения. Способы развития профессиональной эрудиции. Типовые продюсерские ошибки и ошибки при работе с продюсерами Как заполучить клиента и как его потерять? Способы стабилизации изображения и лайфхаки в работе с трех-осевыми стабилизаторами. Трюки при съемках экшн-сцен. Ремесло VS творчество. О способах достижения баланса. Приложения для редактирования видео Кейсы компании CAMERAPTOR

Дата и время проведения лекции: 9 ноября 2018 года, 19:00.

Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: ул.Тверская, 27 (лекционная аудитория магазина re:Store, 2 этаж).

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке: https://www.re-store.ru/academy

О сети монобрендовых магазинов re:Store (www.re-store.ru)

re:Store – самая большая сеть монобрендовых магазинов формата ApplePremiumReseller (APR) в Европе. Входит в состав группы компаний InventiveRetailGroup холдинга Ланит. Первый магазин re:Store был открыт в 2005 году в московском ТРЦ «Атриум». В сеть входят более 80 магазинов re:Store формата ApplePremiumReseller в России‚ 19 – в Европе. В магазинах re:Store представлен весь модельный ряд техники и программного обеспечения Apple, официально поставляемых в Россию. Помимо продукции Apple, в магазинах re:Store можно найти продукты Bowers&Wilkins, Bose, JBL, Wacom, Jawbone и многих других брендов.