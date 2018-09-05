Голосуйте за лучшую коллекцию конкурса «Экзерсис-2018»

В шестой раз финал международного конкурса молодых дизайнеров «Экзерсис» предваряет голосование за лучшую коллекцию участников среди профессиональной аудитории сайта ModaNews.ru. Каждый желающий может проголосовать и поддержать понравившегося дизайнера на сайте ModaNews.ru по адресу: http://modanews.ru/exercice2018 до 14 сентября 2018 г. На портале представлены презентации и авторские образы коллекций участников XL юбилейного международного конкурса молодых дизайнеров «Экзерсис-2018» из 12 городов России. #экзерсис2018

По итогам голосования на сайте ModaNews.ru победителю будет вручен специальный приз – сертификат «Публикация развернутого интервью и годовая подписка на электронные версии журнала «Ателье» предоставленные проектом ModaNews.ru Издательского Дома «КОНЛИГА МЕДИА».

Финал 40-го Международного конкурса «Экзерсис» состоится 18 сентября в Москве в рамках 51-й Федеральной ярмарки «Текстильлегпром». Издательский дом «КОНЛИГА МЕДИА» традиционно входит в Совет партнеров конкурса «Экзерсис» и оказывает информационную и профессиональную поддержку конкурсу, а также вручает специальные призы победителям.

«Конкурс «Экзерсис» предоставляет молодым дизайнерам большие возможности для профессионального становления и превращения своего имени в коммерческий актив, – говорит Илья Тихонов, главный редактор ModaNews, а издательский дом «КОНЛИГА МЕДИА» всегда готов поддержать молодые таланты, предлагая лучшие профессиональные издания в области разработки и создания модной одежды».

ModaNews.ru – ежедневный интернет-портал индустрии моды, созданный и поддерживаемый издательским домом «КОНЛИГА МЕДИА», выпускающим профессиональный журнал «Ателье» и книги по конструированию и моделированию.

51-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 18 – 21 сентября 2018 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.

Поддержите и проголосуйте за участника! http://modanews.ru/exercice2018