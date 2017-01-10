Эль Фаннинг стала звездой новой кампании Miu Miu

Миучча Прада продолжает приглашать знаменитых актеров и актрис в качестве моделей своих рекламных кампаний.
На этот раз представлять весенне-летнюю коллекцию Miu Miu выпала честь топ-моделям Карен Элсон и Ларе Стоун. Компанию им на съемках составила звезда нашумевшей картины «Неоновый демон» Эль Фаннинг. По сюжету съемки, девушки отдыхают у воды и нежась в ярких лучах солнца. За создания фотографий отвечал Аласдер Маклеллан. Что же касается кинокарьеры Эль, то на этот год у девушки намечено сразу шесть премьер.
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