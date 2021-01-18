В Москве Эльвира Ишмуратова провела fashion проект с башкирскими этно-украшениями и ювелирными изделиями. В проекте приняли участие модели из Грузии и России — республик Башкортостан, Дагестан, Бурятия. Ставка была сделана на индивидуальность каждой девушки и женщины, при том, что все они разного возраста, размеров и не имеют профессионального опыта.

«Идею этно fashion съёмок мне интересно выводить на международный уровень в столице. Основная мысль не только в том, что «границ нет» и женщина несёт в этот мир красоту и культуру, но и в том, что женщина — хранительница истории. Кто, кроме женщин, позаботится о сохранении и передаче культурного кода своего этноса? В современных реалиях всё это теряется в суете технического прогресса и высокого темпа развития цивилизации, глобализации культуры. Это не плохо и не хорошо, но на наших показах мы поставили себе цель сохранить хотя бы частичку самобытности народов и культур, вплести ниточку истории в современную fashion-индустрию. В мировой сфере моды этно направление активно набирает обороты», — рассказывает Эльвира.

Участницы использовали стилизованные аксессуары, выполненные на основе традиционной башкирской одежды с элементами нагрудников, накосников, сережек. По словам Ишмуратовой, fashion-колаборации создавались с Ильдаром Гатауллиным и Светланой Арефьевой и ювелирным брендом «Krasnoe». Премьера идеи была на модной фотосессии летом в Уфе, потом был организован показ на Днях Красоты, Был большой резонанс СМИ интерес fashion порталов и индустрии.Мы продолжили творить!

«Мне стало интересно развить этно fashion идею не только в Уфе, но и в столице России с фотографом мирового уровня Екатериной Сидорович, с которой мы познакомились в Австрии. Она с удовольствием поддержала идею и приехала в Москву. Я уже не первый год провожу международные фотопроекты, наконец, получив опыт, реализовала свою мечту и идею с нашими национальными мотивами», — призналась Эльвира.

Эльвира Ишмуратова — fashion-модель, победительница Международных конкурсов красоты «Завидная Красавица», Top Model Plus Russia, участница недель высокой моды в Москве, Минске и Казани, обладатель кубка Mag Fashion Forum&Award в Австрии, автор международного проекта Stikhia.