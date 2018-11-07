Эльза Хоск – главная звезда предстоящего шоу Victoria’s Secret

Американская марка роскошного белья сообщила, кто будет демонстрировать главную модель на показе этого года.

Представители бренда Victoria’s Secret назвали имя модели, которая будет представит на новый бюстгальтер Dream Angels Fantasy Bra на традиционном шоу. В этом году главной героиней показа, который состоится 8 ноября, станет шведская модель Эльза Хоск. Предварительно сообщается, что бюстгальтер, в котором Эльза появится на подиуме, будет усыпан 2100 кристаллами Swarovski, а его стоимость составит один миллион долларов.