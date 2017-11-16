Эльза Хоск откроет Victoria’s Secret Fashion Show

Ангел Victoria’s Secret откроет шоу, выйдя на подиум в роскошном бра, украшенном россыпями кристаллов Swarovski.

1 / 7 Эльза Хоск для Victoria’s Secret













На предстоящем шоу Victoria’s Secret можно будет увидеть легендарную модель, созданную много лет назад в коллаборации роскошной марки и компании Swarovski. Экстравагантный комплект, посвященный 15-летию сотрудничества двух компаний, в Шанхае представит манекенщица Эльза Хоск. Всего, как обещают организаторы, в этот вечер на подиуме появится миллион кристаллов Swarovski.