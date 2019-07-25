Элегантная новинка сезона – мужские мокасины 2 Eye Classic Boat от Timberland

Эта обувь идеальна для городских будней и активных выходных. Надежная и комфортная, она позволяет чувствовать себя свободно и уверенно.
Мужские мокасины 2 Eye Classic Boat от Timberland созданы из премиальной кожи, прошиты вручную, а стелька из материала EVA на 3/4 покрыта натуральной кожей. Износостойкая подошва позволит долго наслаждаться многочасовыми прогулками и чувствовать свободу движения.
Кроме того, мокасины 2 Eye Classic Boat от Timberland снабжены функциональной шнуровкой, которая придает им элегантный и неповторимый вид.
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