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Ася Когель и Надя Орлова (KOGEL) (12)
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Диана Мицкевич

Элегантность цвета в новой коллекции Модного Дома KOGEL

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  • 24 Декабря 201610:12
Сюжеты: Ася Когель и Надя Орлова (KOGEL), Весна-лето 2017

Глубокие аристократичные оттенки, помноженные на контраст фактур и кокетливую асимметрию задали тон новой весенне-летней коллекции петербургских дизайнеров Аси Когель и Нади Орловой. Гости показа, состоявшегося в стенах роскошного отеля Solo Sokos Hotel Palace Bridge на Васильевском острове, окунулись в мир естественной красоты цветов и пропорций.


Дымчатое кружево и тюль, сверкающий бархат и велюр, матовый трикотаж и ворс сыграли эффектную симфонию разнообразия фактур, создавшего незабываемый визуальный эффект. 

Дизайнеры играют с беспроигрышными декорациями - бахрома и плиссировка, античные водопадные драпировки и многослойность придают непривычный объем даже повседневным вещам.

Шейное украшение чокер, обожаемое еще модницами Викторианской эпохи, снова значится среди самых трендовых аксессуаров сезона и в новой коллеции KOGEL видоизменяется от едва заметного шнурка до полноценного галстука и шарфа. 

Однако это всего лишь детали, намекающие на суть коллекции - цвет. Палитра новых дизайнерских нарядов от Аси Когель и Нади Орловой приковывает взгляд своей избирательностью, естественной глубиной и спокойным шиком красок северной природы: пронзительно густой синий соседствует с тихим пепельным и нежнейшим белым, а зеленый оттенок мха северных лесов обрамляет угольный черный, который привносит в любой образ драматичную ноту.

Автор: Диана Мицкевич 

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