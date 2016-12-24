Элегантность цвета в новой коллекции Модного Дома KOGEL

Глубокие аристократичные оттенки, помноженные на контраст фактур и кокетливую асимметрию задали тон новой весенне-летней коллекции петербургских дизайнеров Аси Когель и Нади Орловой. Гости показа, состоявшегося в стенах роскошного отеля Solo Sokos Hotel Palace Bridge на Васильевском острове, окунулись в мир естественной красоты цветов и пропорций.



Дымчатое кружево и тюль, сверкающий бархат и велюр, матовый трикотаж и ворс сыграли эффектную симфонию разнообразия фактур, создавшего незабываемый визуальный эффект.

Дизайнеры играют с беспроигрышными декорациями - бахрома и плиссировка, античные водопадные драпировки и многослойность придают непривычный объем даже повседневным вещам.

Шейное украшение чокер, обожаемое еще модницами Викторианской эпохи, снова значится среди самых трендовых аксессуаров сезона и в новой коллеции KOGEL видоизменяется от едва заметного шнурка до полноценного галстука и шарфа.

Однако это всего лишь детали, намекающие на суть коллекции - цвет. Палитра новых дизайнерских нарядов от Аси Когель и Нади Орловой приковывает взгляд своей избирательностью, естественной глубиной и спокойным шиком красок северной природы: пронзительно густой синий соседствует с тихим пепельным и нежнейшим белым, а зеленый оттенок мха северных лесов обрамляет угольный черный, который привносит в любой образ драматичную ноту.

Автор: Диана Мицкевич