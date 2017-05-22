Элегантность вне времени с сумками Ante Kovac

Женственность, элегантность и красота никогда не выйдут из моды, как и настоящее искусство, какие бы модные тренды не будоражили современный мир. А если кто-то начнет забывать, а возможно и не знал вовсе, Ван Гога, Пикассо, Дали, Кандинского или Муху, русский бренд сумок Ante Kovac обязательно напомнит о них или откроет для незнающих их великие работы. Именно этим и занимается Ante Kovac уже на протяжении 10 лет - сохраняет ценность подлинной красоты, под руководством креативного директора и идейного вдохновителя Анны Серегиной.
История бренда берет свое начало в 2007 году, когда Анна знакомится на блошином рынке Лондона с потомственным кожевником из Хорватии Анте Ковачем. Творческие люди схлестнулись на почве любви ко всему необычному и уникальному, что привело к идее о создании бренда сумок. Анна отвечала за креативную составляющую, а Анте проявлял свои навыки и знания в работе по коже. Первые творения дуэта были в виде флакона духов, корабля и даже футбольного мяча. Несмотря на свою необычность сумки стали пользоваться успехом у пользователей интернета и популярность начала расти молниеносно... Был открыт небольшой шоу-рум, стали появляться заказы, но в это время человек, в чью честь был назван подрастающий бренд, покидает его, при этом оставив звучное имя Ante Kovac. Так началась долгая история одного из ярчайших русских брендов аксессуаров ручной работы. В 2017 году на счету мануфактуры больше 20 коллекций, бутики в Москве и Екатеринбурге, множество творческих проектов и большая армия поклонников.
Что же привлекает публику в Ante Kovac? Безграничная фантазия модельеров и художников бренда не знает границ, а идейность и детальность поражает своей точностью и мыслью. Создавая каждую коллекцию проводится большая работа, которая может длится месяцами. Сперва выбирается идея, затем рисуются эскизы, подбираются материалы, создаются черновые экземпляры - этот интереснейший процесс может занять от 3 до 5 месяцев. Каждый год бренд представляет 3 тематические коллекции, вдохновленные самыми разнообразными вещами. От полотен великих мастеров и архитектуры, до сказок и военных машин - каждый найдет для себя сумку по душе. Помимо этого мастера всегда готовы исполнить индивидуальный заказ, с помощью которого клиенты могут воплотить все свои дизайнерские идеи и художественные пристрастия.
Помимо создания стильных сумок одной из миссий Ante Kovac является продвижение красоты и искусства прошлого, органично вписываемых в настоящее. Это подвластно не всем, но московская мануфактура вдыхает новую жизнь в темы и предметы давно ушедших дней, создавая новые, современные арт-объекты применимые в повседневной жизни. В коллекции "Славянка" бренд обновил на свой лад русскую культуру и орнаменты, создав ультрасовременную версию традиций России, с добавлением всем известных во всем мире старославянских мотивов. В недавней коллекции "Picasso" мастера бренда смешали абстрактное искусство Пабло Пикассо и поп-арт, осовременив винтажные саквояжи обтекаемой лаковой кожей. Кто бы мог подумать что этот старейший вид сумки может выглядеть так современно?! Саквояжи Ante Kovac - это отдельная тема и одна из главных фишек бренда. Эта элегантная сумка, издавна используемая врачами, привносит благородство и изысканность в образ, так было во все времена, а сейчас саквояж на вершине своей популярности, отчасти благодаря Ante Kovac. Любовь к винтажу у бренда проявляется не только в сумках, но и в интерьерах бутиков, выполненных в осовремененной стилистике модерна и арт-деко, как раз того периода, когда Альфонс Муха был на пике популярности.
Невзирая на современную моду и скоротечные тренды Ante Kovac создает свою моду, свой волшебный мир с собственной атмосферой. Эти сумки вне времени, именно поэтому они идеально сочетаются со всеми предметами гардероба современной девушки. А с годами они становятся еще лучше и возможно достанутся внукам и правнукам, которые будут хранить их как настоящие произведения искусства, коими они уже и являются.
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