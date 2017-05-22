Элегантность вне времени с сумками Ante Kovac

Женственность, элегантность и красота никогда не выйдут из моды, как и настоящее искусство, какие бы модные тренды не будоражили современный мир. А если кто-то начнет забывать, а возможно и не знал вовсе, Ван Гога, Пикассо, Дали, Кандинского или Муху, русский бренд сумок Ante Kovac обязательно напомнит о них или откроет для незнающих их великие работы. Именно этим и занимается Ante Kovac уже на протяжении 10 лет - сохраняет ценность подлинной красоты, под руководством креативного директора и идейного вдохновителя Анны Серегиной.



Что же привлекает публику в Ante Kovac? Безграничная фантазия модельеров и художников бренда не знает границ, а идейность и детальность поражает своей точностью и мыслью. Создавая каждую коллекцию проводится большая работа, которая может длится месяцами. Сперва выбирается идея, затем рисуются эскизы, подбираются материалы, создаются черновые экземпляры - этот интереснейший процесс может занять от 3 до 5 месяцев. Каждый год бренд представляет 3 тематические коллекции, вдохновленные самыми разнообразными вещами. От полотен великих мастеров и архитектуры, до сказок и военных машин - каждый найдет для себя сумку по душе. Помимо этого мастера всегда готовы исполнить индивидуальный заказ, с помощью которого клиенты могут воплотить все свои дизайнерские идеи и художественные пристрастия.

http://www.antekovac.ru/