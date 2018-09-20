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Косметика и парфюмерия (498)
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FashionWithPassion

Элегантный и смелый аромат LOVELY ME

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  • 20 Сентября 201816:47
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

После ошеломляющего успеха смелого и дерзкого Lovely U LIU•JO продолжает путешествие и выпускает Lovely Me – аромат для ее женственной старшей сестры. Излучая очаровательную уверенность, которая свойственна взрослению, этот красивый цветочно-ориентальный аромат обладает мощным очарованием, которое одновременно является цветущим, воодушевляющим и изысканным. Точно таким же, как воплощенная в аромате девушка Lovely Me.

 

Впечатляюще современная и романтичная парфюмерная вода

Lovely Me раскрывается хрустящими и сладковато-фруктовыми нотами яблока и малины, дополненными светящимся аккордом бергамота. Величественный белый цветочный букет из цветка апельсина, лепестков жасмина и туберозы нежно раскрывается в сердце аромата, подчеркивая утонченность и чарующую женственность. Шлейф завершает композицию аккордом соленого попкорна, который вливается в чистое бархатное тепло от сочетания кедра и амбры.

 

Подчеркивающий принадлежность в новой весенне-летней коллекции бренда, аромат Lovely Me раскрывает ультра-женственный стиль, который является отличительной чертой коллекций одежды и аксессуаров LIU•JO.

 

Лаконичная элегантность флакона идеально отражает современный городской стиль, который определяет воплощенную в аромате девушку Lovely Me. Бледно-розовое стекло искусно оформлено монограммой L•J, а подвеска, выполненная в форме золотого цветка, указывает на драгоценную природу содержимого флакона. Прекрасно сочетаясь с кожей, эта чувственная парфюмерная композиция напоминает о нежной свежести распустившегося цветка и обладает завораживающим звучанием.

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