Элегантный шик в новогодней коллекции «Эконика»

Экстравагантный и изысканный Ар-деко – основной мотив праздничной коллекции бренда. Классические модели в современной интерпретации станут идеальным вариантом для встречи Нового года.

Лодочки в самых разных интерпретациях, туфли на трендовом каблуке-рюмочке в цвете металлик, ботильоны, сумки-ридикюли и клатчи минималистичных форм – базовая коллекция Ekonika конкурирует с одеждой за звание ключевой части образа. Такие модели подойдут не только к ярким вечерним нарядам, но и придадут необходимый «модный градус» повседневным комплектам.

Цветовая гамма - красные, черные и нежные нюдовые оттенки. Материалы – натуральная кожа, лак и благородный велюр. Элегантные клатчи и сумки-торбы геометричных форм из кожи и велюра порадуют самых взыскательных fashionistas. Дополнить нарядный образ призваны крупные серьги, сверкающие ожерелья, браслеты, невесомые вуали и зажимы для волос в виде сверкающих цветов.

В премиальной линии Alla Pugachova акцент сделан на модный в будущем сезоне жемчужно-серый цвет в сочетании с глубоким оттенком бордо. Идеально острый мысок и тщательно подобранная форма каблука создают привлекательный силуэт. Дизайнеры продолжают экспериментировать с каблуками, добавляя украшения в виде необычных вставок из темного металла. Бесспорные фавориты коллекции – усыпанные черными пайетками лодочки и стрейчевые ботильоны на низкой шпильке киттен хил. Роскошные цветы из пайеток черного и серого цвета украшают туфли, балетки, сумки и броши. Заколки и ободки для волос с цветами из пайеток в стиле звезд старого Голливуда завершат яркий образ.

Блистать так блистать! – девиз «Эконики» для новогодней вечеринки.

Обувь и аксессуары из новогодней коллекции в продаже в салонах «Эконика» и в интернет-магазине сети с начала ноября 2019 года.

Сайт/Интернет-магазин: ekonika.ru