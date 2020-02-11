ELEGANZZA представила весеннюю коллекцию аксессуаров

Очаровательный и полностью отражающий свое имя бренд ELEGANZZA предлагает модницам новую стильную коллекцию «I Love You» , в которую влюбляешся с первого взгляда! Дизайнеры во главе с креативным директором Сергеем Сурковым вдохновились солнечными красками и страстными силуэтами южного итальянского городка Амальфи, где была снята романтичная рекламная компания с влюбленной парой в главных ролях.

И если герой курортной истории лаконичен в своем выборе, отдавая предпочтение компактным рюкзакам и поясным сумкам, то героиня нового средиземноморского сюжета от ELEGANZZA меняется с каждым новым кадром, элегантно перевоплощаясь из классического образа леди в беспечную курортную кокетку или гордую роковую синьорину.

Сумочки самых трендовых геометрических форм от трапеции и бочонка до капли и сундучка раскрашены в жизнерадостные весенние оттенки солнечной мимозы, лазурных волн, спелой клубники, малинового сорбета и молочных облаков.

А бесконечно нежные цветочные принты, напоминающие букеты с полотен художников эпохи Возрождения, придают сумкам и шарфам ELEGANZZA естественную весеннюю грацию и восхитительную женственность.

Автор: Диана Мицкевич