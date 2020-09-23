Елена Гузева: «Меня вдохновляют сами ткани, когда вижу красивую ткань, то могу часами фантазировать»

Елена Гузева – создатель и идейный вдохновитель бренда «OLESIA FASHION». Сейчас в боди «OLESIA FASHION» одеваются топ-блогеры и звёзды шоу-бизнеса. Бренд одежды представлен на крупнейших маркетплейсах страны: WILDBERRIES, OZON.

Елена, откуда вы? В какой момент вы решили создать свой бренд одежды? Это была ваша мечта детства?

Родилась в Казахстане, в 17 лет переехала в Москву, бОльшую часть трудовой деятельности работала в дочерних компаниях ПАО «Газпром». Я всегда увлекалась модой и стремилась выразить свою индивидуальность с помощью одежды. Делать это было непросто: масс-маркет не удовлетворял потребности, одежда казалась невзрачной, неинтересной, без изюминки, которую я искала в одежде. Работа в приёмной у руководства обязывала всегда выглядеть красиво.

И тогда я решила шить для себя. Но вскоре мои модели стали популярны среди друзей и знакомых.

Изучив процесс производства одежды от построения лекала до пошива, я стала шить на заказ первые модели и в 2019 году создала бренд OLESIA FASHION.

В вашем собственном производстве кто занимается разработкой дизайна? И на что ориентируетесь в первую очередь?

Я основатель и дизайнер бренда OLESIA FASHION. Я сама разработаю дизайн своих моделей. Для меня важно, чтобы боди были красивыми и практичными.

А от цеха, который у меня на аутсорсе я требую качество. Сейчас у бренда производство в Москве и команда более 50 человек, которые ежедневно работают над сервисом и качеством продукции.

Для меня важно, чтобы покупатели чувствовали себя эффектно, удобно и уверенно в одежде OLESIA FASHION.

Почему решили назвать бренд «OLESIA»? С этим именем вас связывает что-то особенное?

Я назвала свой бренд в честь любимой дочери Олеси. Других вариантов не было. Посвятила свой бренд дочке, надеюсь, что когда она вырастит, то будет мне помогать. Она обладает чувством стиля уже с малых лет.

Где вы находите вдохновение?

Меня вдохновляют собственные достижения. Когда что-то получается, модель становится хитом, то хочется ещё большего. Меня вдохновляют сами ткани, когда вижу красивую ткань, то могу часами фантазировать. Образ складывается сам собой.

Как вам удалось с нуля раскрутить свой бренд? В чем секрет успеха?

Я сотрудничаю с топовыми блогерами и звёздами шоу-бизнеса. Реклама - двигатель торговли. Также, наши покупатели сами делают нам бесплатную рекламу рекомендуя знакомым наш бренд.

Девушки любят OLESIA FASHION за красоту и качество. Я вкладываю душу в каждую новую разработанную модель. Кстати, у нас доступные цены. Сложилось мнение, что стоимость одежды из лимитированной коллекции и брендовых вещей очень дорогая. Я хочу развеять это мнение, ведь в нашем магазине брендовой одежды доступные цены.

Помимо успешного бизнеса, у вас есть прекрасная дочка. Как вы успеваете правильно распределять время и оставаться продуктивной?

Я стараюсь максимально делегировать свои дела. У меня большая команда и каждый отвечает за определённое направление, а я оставляю время на времяпровождение с дочкой и отдых.

Что вас увлекает помимо стиля и личного бренда?

Я люблю природу. Мечтаю жить в Подмосковье. В своём доме у реки. Обожаю рыбалку.

Моя цель на ближайшие годы это реализовать.

В каких странах вам удалось побывать? Есть ли места, которые особенно запомнились?

Я была в Тайланде, во Франции, в Италии, в Америке, в ОАЭ, на Мальдивах.

Запомнились особенно Мальдивы, так как я это путешествие выиграла.

Банк, в котором я обслуживалось проводил розыгрыш «Путешествие мечты» и случайным образом выбрал меня победителем и подарил путёвку. Мы с мамой отправились по путевке на Мальдивы и это был самый запоминающийся отдых, тем, что был такой неожиданный и незапланированный.

Расскажите о ваших планах на ближайшее время. Планируете ли расширять бренд?

Я планирую расширять линейку боди. Планирую иметь свой бутик в Москве, когда пандемия окончательно закончится. Сейчас не самое лучшее время для открытия оффлайн-бизнеса.

Будем продолжать работать над популярностью бренда. Планов много. Огромное желание идти вперёд и заниматься любимым делом.

Инстаграм Елены Гузевой: https://www.instagram.com/guzeva_elena/

Инстаграм «OLESIA FASHION»: https://www.instagram.com/olesia_fashion/