Elena Miro открывает два новых бутика в Санкт-Петербурге

Партнерство между брендом Elena Mirò и компанией «ДжамильКо» продолжается с целью развития бренда на территории России, Казахстана, Беларуси и Армении.

Бренд Elena Miro вот уже более 30-ти лет радует представительниц прекрасного пола своими уникальными и изысканными нарядами, воспевая природную женскую красоту.

В то время как большинство дизайнеров ориентируются на общепринятые стандарты и ограничивают размерный ряд до 46 размера, Elena Miro категорически не признает ограничений: коллекции бренда находятся в диапазоне от 44/46 до 62 размеров. Бренд по праву считается лидером в сегменте Curvy.

Как отмечают создатели бренда, модели Elena Miro созданы, в первую очередь, для того, чтобы подчеркнуть утонченность и чувственность женского силуэта!

После успешого запуска в Москве, открытие двух бутиков в Санкт-Петербурге становится следующим шагом в рамках стратегии развития бренда.

Один из них - ныне существующий бутик Elena Miro на Большом проспекте 22-24, (площадью 140 кв.м), который вновь откроет свои двери покупателям 21 февраля, но уже под управлением ДжамильКо.

Второй бутик будет расположен в Галерее бутиков Grand Palace (крупнейшем торговом комплексе, расположенном в нескольких минутах ходьбы от главных достопримечательностей города), открытие которого состоится 26 февраля.

Оба бутика вдохновлены новой концепцией флагманского магазина бренда на Площади Ла Скала (Piazza della Scala) в Милане. Они станут воплощением итальянского стиля, а элегантный изысканный дизайн в теплых ярких тонах с использованием премиальных материалов призван создать ощущение комфорта и гостеприимства. В интерьере присутствуют детали, которые берут за основу архетипический архитектурный элемент классического итальянского искусства – арку, которая вернулась через цитирование работ крупнейших архитекторов послевоенного периода.

«Открытие двух бутиков в Санкт-Петербурге имеет стратегическое значение для бренда Elena Mirò и представляет собой еще один неоценимый шаг вперед в рамках стратегии международного развития бренда, согласно которой благодаря сотрудничеству с “ДжамильКо” предусмотрено усиление присутствия нашего бренда на территории России, Казахстана, Беларуси и Армении», – прокомментировал Мартино Бозелли (Martino Boselli), бренд-директор Elena Mirò.

Компания «ДжамильКо» является лидером в сфере дистрибуции высококачественной модной одежды и аксессуаров и ведущим франчайзинговым оператором, работающим по всем направлениям бизнеса, включая розничную торговлю, оптовую торговлю и дистрибуцию, а также продажи через Интернет-магазины. Компания присутствует на рынке 26 лет. Все это время «ДжамильКо» успешно осуществляет запуск большого количества международных брендов и управление ими.

«Для нас честь и большая радость сотрудничать с брендом Elena Mirò. Открытие бутиков в Москве и Санкт-Петербурге ознаменовало выход компании “ДжамильКо” в сегмент моды Curvy, которого до недавнего времени не было в нашем портфеле. Мы видим хороший потенциал для роста Elena Mirò на российском рынке и уверены, что сможем успешно развивать данный бренд», – отметила Кира Балашова, генеральный директор компании «ДжамильКо».

До конца 2019г Elena Miro в партнерстве с компанией ДжамильКо планируют открыть еще два бутика в Москве, а также в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.