Елена Шипилова. Осень-зима 2017-18. «MIROSLAVA»

22 марта 2017 года в Гостином дворе в рамках Московской Недели Моды прошел показ подиумной коллекции FW 2017/18 известного российского дизайнера Елены Шипиловой.

Любое творчество включает в себя преломление событий через призму видения художника. Поэтому мода всегда содержит отголоски событий в мире.

Последние полгода Россию и весь мир сотрясают акты террора и вандализма. Мир стремительно теряет остатки гуманизма и культуры. Необходимо остановить злой дух терроризма! Это проблема, которую сейчас решает все человечество. Не осталась безучастной к трагическим событиям и Елена Шипилова.

Новая коллекция prêt-à-porter посвящена девушке, с красивым славянским именем Мирослава. Нежная и, в тоже время, сильная и страстная девушка, воспевающая Мир - именно такой увидела Елена Шипилова героиню своей новой коллекции. Это красивое славянское имя, состоящее из двух слов – мир и слава (прославляющая мир). Это то, что сейчас необходимо людям на планете, когда бушуют войны, льется кровь, происходят катастрофы и террористические акты.

В коллекции «MIROSLAVA», присутствуют две противоположные линии - милитари и нежный романтизм. Шинель, униформа и… нежное кружевное шифоновое облако-платье. И та и другая линии находятся на пике моды. Они входят в противоречие, смешиваются, но в конце побеждает трогательная девушка, беззащитная в своей красоте, символ продолжения жизни и любви на Земле. Красота спасет мир, эти бессмертные слова Ф.М. Достоевского актуальны сейчас как никогда.

Отточенное до совершенства чувство стиля, инновационный крой, кропотливый подбор цветовой палитры, креативные творческие идеи позволили Елене Шипиловой создать уникальную коллекцию.

Елена Шипилова: «Я создала коллекцию, которая отражает мое виденье мира, мои чувства и тревоги. И сегодня в мировых трендах отражается тема милитари. Она доминирует на всех мировых подиумах. Камуфляж принимает новый образ. Я намеренно использовала в костюмах и в пальто-кителе увеличенные стилизованные накладные карманы и другие элементы классического военного стиля. Меня привлекают эксперименты с объемными формами. Увеличенный объем является ключевым направлением в этом сезоне и в моей коллекции. Оригинальный стиль Belted, это форма, это подчеркнутая поясом объемная ткань. Пояс держит объем и в тоже время подчеркивает элегантность силуэта. Я использовала ткани новых европейских разработок с современными нано-технологиями. Это безусловно риск, эксперимент, на грани классики и китча. В моде всегда приходится рисковать.»

Открыла показ финалистка проекта Голос-4, певица с потрясающим голосом – Ольга Задонская, исполнив легендарную композицию «Кукушка» Виктора Цоя.

Особое внимание дизайнер уделила музыкальному сопровождению - музыку специально к показу написал композитор из Франции Tran Ba Loc Bruno (Тран Ба Лок Брюно). Были продуманы образы моделей, аксессуары, обувь – зрители увидели уникальный шоу-спектакль!

Показ посетители представители творческой и деловой элиты России, известные актрисы, телеведущие, главные редакторы ведущих глянцевых журналов, известные блогеры и fashion-эксперты. Специальным гостем показа стала Мария Владимировна Захарова, российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ.

Варвара, певица: «После показов Елены Шипиловой всегда остается послевкусие. Такое случилось со мной. В этот раз оно ностальгическое, с ноткой тревоги, ведь тема коллекции была связана с войной с одной стороны, и с другой – безграничной, самоотверженной любовью русских женщин, нежностью и красотой. Как всегда, все в показе было гармонично связно между собой – образы моделей от стилиста Гении Розен - вплоть до деталей, а какая музыка! Шинели на хрупких и нежных девушках – та деталь, которая не оставила равнодушным никого. Особенно когда в конце модели скинули их с плеча и остались в платьях – романтичных и очень женственных. Любовь спасет мир – эта фраза сюда очень подходит. Нам не надо войны. Мы хотим быть слабыми и нежными. И даже из пепла заботливые нежные женские руки и сердца возродят жизнь».

Елена Мареева, тв-продюсер, эксперт моды: «Коллекция осень-зима 17/18 от Elena Shipilova , под красивым славянским именем МИРОСЛАВА, получилась страшно красивой и не менее тревожной. Это была драматургия на грани, по лезвию бритвы, вызывающая сильное эмоциональное и эстетическое потрясение. Лейтмотив коллекции - платье сложного богатого романтизма, прикрытое подчёркнуто жесткими формами стиля милитари с его стилизованными шинелями и кителями, а также шапочками-шлемами от дизайнера Ольги Огненко. Миротворческая идея художника, а также миссия ее главной героини, проСЛАВляющей Мир, понятна без лишних слов. Мне же остаётся добавить: главное оружие женщины - женственность, то, что скрыто под тяжестью «шинели»…»

Алиса Толкачева, дизайнер, поэтесса: «Если дизайнер на кончике карандаша ощущает вибрации мира, то тогда коллекция будет не просто набором вещей. Она будет флагманов и предвестником событий в этом мире. И у Елены Шипиловой это очевидно. Ее нерв передался невероятным образом в новом показе! Когда ты понимаешь, что это больше чем показ - это рупор! И конечно финал потряс до слез - это как Надежда, которая не хочет умирать...»

Ирина Лачина, актриса: «Мир - это то, чего сегодня не хватает всем нам ... Мира в наших душах, мира на планете ... мы живём в непростое время ... Хотя, когда времена были простыми... Мирослава - так чудесно звучит название новой коллекции Елены Шипиловой. И в ней, как в капле отражается океан, отразилась сегодняшняя эпоха ... Коллекция Елены не просто художественное высказывание, демонстрация красоты и мастерства. Это ещё и гражданская позиция, это глубокое прочтение происходящего со всеми нами, неравнодушное и очень эмоциональное осмысление нашего сегодня. Безусловной кульминацией стал финал, когда выходящие друг за другом девушки вдруг сбросили шинели ... И в этот момент зал взорвался аплодисментами и криками «браво», потому что желание мира, надежды и веры в лучшее живо в каждом из нас.»

Антон Алфер, модный продюсер, издатель: «Для меня любое творчество - это продолжение личности дизайнера. Елена Шипилова замечательный, открытый и позитивный человек. Я с большим уважением отношусь к тому, что она делает. Что касается коллекции: настоящая мода - это всегда отражение духа времени. Вот и сейчас, в наше неспокойное время, невозможно не затронуть тему милитари. Мне понравилась аллегория с полушинелями: наши женщины - это утончённые романтичные героини, но которые, если случится повод, повернутся к лицу опасности совсем не романтической стороной, и моментально превратятся в настоящих солдат.»