Елена Шипилова представит новую коллекцию prêt-à-porter «MIROSLAVA»

22 марта 2017 года в Гостином дворе в рамках Московской Недели Моды пройдет показ подиумной коллекции FW 2017/18 известного российского дизайнера Елены Шипиловой.

Название новой коллекции prêt-à-porter «MIROSLAVA» (Мирослава). Это красивое славянское имя, состоящее из двух слов – мир и слава (прославляющая мир). Это то, что сейчас необходимо людям на планете, когда бушуют войны, льется кровь, происходят катастрофы и террористические акты.

Любое творчество включает в себя преломление событий через призму видения художника. Поэтому мода всегда содержит отголоски событий в мире. А мир стремительно теряет остатки гуманизма и культуры. Необходимо остановить злой дух терроризма! Это проблема, которую сейчас решает все человечество.

В коллекции «MIROSLAVA», присутствуют две противоположные линии - милитари и нежный романтизм. Шинель, униформа и… нежное кружевное шифоновое облако-платье. И та и другая линии находятся на пике моды. Они входят в противоречие, смешиваются, но в конце побеждает трогательная девушка, беззащитная в своей красоте, символ продолжения жизни и любви на Земле.

Красота спасет мир, эти бессмертные слова Ф.М. Достоевского актуальны сейчас как никогда.

Елена Шипилова:

«Я создала коллекцию, которая отражает мое виденье мира, мои чувства и тревоги. И сегодня в мировых трендах отражается тема милитари. Она доминирует на всех мировых подиумах. Камуфляж принимает новый образ. Я намеренно использовала в костюмах и в пальто-кителе увеличенные стилизованные накладные карманы и другие элементы классического военного стиля. Меня привлекают эксперименты с объемными формами. Увеличенный объем является ключевым направлением в этом сезоне и в моей коллекции.

Оригинальный стиль Belted, это форма, это подчеркнутая поясом объемная ткань. Пояс держит объем и в тоже время подчеркивает элегантность силуэта. Я использовала ткани новых европейских разработок с современными нано-технологиями. Это безусловно риск, эксперимент, на грани классики и китча. В моде всегда приходится рисковать.

Особое внимание мы уделяем музыкальному сопровождению показа, продуманы аксессуары, обувь - зрителей ожидает шоу-спектакль, который откроет финалистка проекта Голос-4, наставницей которой была Полина Гагарина, певица с потрясающим голосом – Ольга Задонская. Музыку специально к показу пишет композитор из Франции Tran Ba Loc Bruno (Тран Ба Лок Брюно). Образы моделей разрабатывает топ-стилист и основатель собственной студии Гения Розен. Головные уборы сделаны дизайнером Ольгой Огненко. А остальное волшебство — это мои коллеги, моя семья и я сама. Жду вас!»