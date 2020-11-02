Елена Склярова: «Детскую неделю моды должны делать подвижники, люди увлеченные и любящие детей»

Ситуацию, сложившуюся в таком интересном сегменте моды, как детская, анализирует, отвечая на наши вопросы, продюсер Главной детской недели моды Kids Fashion Week, руководитель Продюсерского центра "ГРАНИ" Елена СКЛЯРОВА.

- Что вы думаете о состоянии детской моды в России?

Для российской моды это явление, сравнительно, новое. Однако, очень перспективное и интересное! Этот сегмент развивается быстро, я бы даже сказала, стремительно. Есть много дизайнеров, которые создают только детские коллекции. Появляются новые детские модельные агентства. Возникает много интересных коллабораций, привлекающих внимание к теме детского моделинга , к теме семьи и благотворительности.

- Какие сложности возникают в этой сфере?

Увы, мы вынуждены признать: на рынке детской моды в России довольно много недобросовестных игроков - от людей малокомпетентных в вопросах моды и организации мероприятий до откровенных мошенников. К сожалению, все знают несколько громких историй, связанных с обманом при организации детских показов. В организацию фэшн-показов в последние несколько лет приходят люди, не думающие о моде и преследующие зачастую корыстные цели. Многие пускаются в недобросовестную конкурентную борьбу, начинают заниматься интригами. Порой так и хочется сказать: «Опомнитесь! Ведь это же дети! Наши дети!». К сожалению, такие явления негативно влияют на имидж детской моды, который создаётся настоящими тружениками, подвижниками своего дела. И таких, к счастью, немало. Многие из них являются нашими друзьями и партнёрами.

Три года назад, задумав детскую неделю моды «Kids Fashion Week», мы и поставили своей задачей собрать в единый проект все лучшее, что есть в сфере детской моды.

- Где и как проводится детская неделя моды?

В планах, проведение недели моды дважды в год. В этом году известный форс-мажор поменял наш график , однако мы и в этой ситуации нашли выход, запустив проект CINEMA FASHION на «Мосфильме», объединив моду и кино.

Постоянная площадка проведения « Kids Fashion Week», как нельзя лучше соответствует ее задачам - центр Москвы, главный детский магазин страны, легендарное, историческое место « Центральный детский магазин на Лубянке». Это место посещают десятки тысяч людей в день, а в дни наших показов еще больше. Это дети, которые пришли сюда вместе с родителями не просто за новыми покупками, но за новыми ощущениями, впечатлениями! Приходят сюда с ожиданием праздника! И приятно осознавать, что нам удается дарить гостям именно такие эмоции. Здесь замечательные рекламные возможности для наших партнёров. В частности, для компаний, которые производят товары для детей и всей семьи. Здесь они находят свою целевую аудиторию. Поэтому продюсерский центр «ГРАНИ» является организатором не только детской недели моды, но и выставок детских товаров и семейного отдыха – «ДЕТKIDS EXPO». Она проходит здесь же, в атриуме главного детского магазина на Лубянке. Нам доверяют, и мы стараемся из сезона в сезон оправдывать это доверие..

- Расскажите о команде, которая делает детскую неделю моды…...

Спасибо за вопрос! Это важный момент – детскую неделю моды должны делать люди умеющие работать с детьми и чувствующие их. Это не просто фэшн-показ. Это идеология. В нашем составе - первоклассные педагоги, стилисты, фотохудожники, преподаватели продюсерского центра ГРАНИ - люди увлеченные и преданные своему делу. Среди них особо хочу отметить Валерия Сорокового, режиссера-постановщика недели моды, педагога, мастера школы европейского дефиле, чуткого, творческого и отзывчивого человека - настоящего профессионала своего дела!

- С чего начиналась реализация вашего проекта – «Kids Fashion Week»?

Знаете¸ что такое проект ? Наверное, проект - это мечта, замысел, идея.

Нечто нарисованное в голове, не имеющее еще четких очертаний. Это ожидание, ожидание успеха, самовыражение, основанное на своем опыте, убеждениях и сомнениях. Еще раз повторю: успех любого проекта – это команда! Команда единомышленников, людей, которые любят свою работу. Людей, для которых это не только работа, но сама жизнь. И вот начинается самое для меня любимое время – начало реализации проекта. Обсуждения, споры, обмен мыслями и идеями. Именно в обсуждениях и спорах происходит трансформация идей и мыслей в нечто более определенное, вырисовываются очертания того продукта, который в итоге хочется получить.

В такой обстановке приятно находиться, творить. Это гарантия того, что все получится, будет так как изначально виделось и представлялось. И понимание каждым того, что все это можно реализовать только совместными усилиями – залог успеха. Работа в команде требует наличие определенных качеств.

Ну например таких, как педантичность, пунктуальность, обязательность. В больших проектах нет мелочей. От неправильно смонтированного 6-ти метрового экрана, отсутствия заземления у аппаратуры и не закрученного до конца самореза может зависеть жизнь ребенка на площадке. Испорченный исторический реквизит может надолго закрыть вход в полюбившиеся знаковые места. Избежать всего этого можно только тогда, когда каждый будет четко понимать и исполнять поставленную задачу и совместно идти к цели. В этом суть работы команды. Мне нравится моя работа! Мне нравится видеть горящие глаза детей. Мне нравится процесс совместного созидания и творчества. Мне нравится видеть, ощущать и разделять успех вместе со своими единомышленниками – моей командой, которую я очень люблю и которой очень горжусь.