Эли Сааб запускает мебельную линейку

Марка ливанского дизайнера Elie Saab выпустит дебютную коллекцию мебели.
Ливанский дизайнер Эли Сааб объявил о запуске линии предметов для дома и интерьера. Дебютная коллекция будет представлена в 2020 году в рамках миланской выставки Salone del Mobile. Сообщается, что в первую коллекцию, которая будет создана при поддержке компании Corporate Brand Maison, войдут кровать, диван, столы и стулья. Предполагается, что марка Elie Saab будет ежегодно обновлять коллекцию.
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