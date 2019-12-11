Эли Сааб запускает мебельную линейку

Марка ливанского дизайнера Elie Saab выпустит дебютную коллекцию мебели.

Ливанский дизайнер Эли Сааб объявил о запуске линии предметов для дома и интерьера. Дебютная коллекция будет представлена в 2020 году в рамках миланской выставки Salone del Mobile. Сообщается, что в первую коллекцию, которая будет создана при поддержке компании Corporate Brand Maison, войдут кровать, диван, столы и стулья. Предполагается, что марка Elie Saab будет ежегодно обновлять коллекцию.