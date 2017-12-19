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Рождество и Новый год (317)
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Арина Арт

Елка 20"18

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  • 19 Декабря 201720:13
Сюжеты: Рождество и Новый год, Арина Арт

Говорим новый год. Новогодняя фотосессия: пышное платье, прическа с бантом ... Свитер с оленем (который, к слову, полнит) ... И тысяча одинаковых фотографий ... стандарт.. калька... Из года в год одно и то же. А вам не надоело? И вот, за чашечкой кофе, наша команда решила - Баста! Год 2018 будет другим! И постаралась сделать что-то совершенно иное. Новый Стиль. Новый Тренд... 


В увлекательной новогодней авантюре под названием "Зимняя сказка о взрослых" детях" приняли участие юные, позитивные, очаровательные модели. 
Фотосессия прошла в необычных для праздника декорациях, но с атрибутами и очарованием нового года. Мы вместе фантазировали, что будет, если дети попадут в пустой офис под новый год, где не обойдется без юмора и сюрпризов. 
Нами была придумана и нарисована графичная Елка, которая стала стильной декорацией и обьеденила всю концепцию. 
Историю дополнили специально созданые аксессуары, декор и реквизит. С которыми у каждого из героев получился свой сюжет. 

В результате нашего фешн приключения получились задорные снимки, приглашаем и вас зарядиться позитивными эмоциями! 

Задумку воплотили: 
Фоторгаф Анна Фатхиева 
Стилист, дизайнер аксессуаров Арина Арт. 
Визаж, прически Елена Даренская. 
Ассистент Елена Модная. 
Модели: Полина, Валерия, София , Элина, Даниил, Константин. 
Одежда девочек предоставлена бренд детской одежды Сoockoobrand

Концепция, аксессуары, реквизит, графика А. Фатхиева. А.Арт. Е. Модная.

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