Елка 20"18

Говорим новый год. Новогодняя фотосессия: пышное платье, прическа с бантом ... Свитер с оленем (который, к слову, полнит) ... И тысяча одинаковых фотографий ... стандарт.. калька... Из года в год одно и то же. А вам не надоело? И вот, за чашечкой кофе, наша команда решила - Баста! Год 2018 будет другим! И постаралась сделать что-то совершенно иное. Новый Стиль. Новый Тренд...



В увлекательной новогодней авантюре под названием "Зимняя сказка о взрослых" детях" приняли участие юные, позитивные, очаровательные модели.

Фотосессия прошла в необычных для праздника декорациях, но с атрибутами и очарованием нового года. Мы вместе фантазировали, что будет, если дети попадут в пустой офис под новый год, где не обойдется без юмора и сюрпризов.

Нами была придумана и нарисована графичная Елка, которая стала стильной декорацией и обьеденила всю концепцию.

Историю дополнили специально созданые аксессуары, декор и реквизит. С которыми у каждого из героев получился свой сюжет.

В результате нашего фешн приключения получились задорные снимки, приглашаем и вас зарядиться позитивными эмоциями!

Задумку воплотили:

Фоторгаф Анна Фатхиева

Стилист, дизайнер аксессуаров Арина Арт.

Визаж, прически Елена Даренская.

Ассистент Елена Модная.

Модели: Полина, Валерия, София , Элина, Даниил, Константин.

Одежда девочек предоставлена бренд детской одежды Сoockoobrand

Концепция, аксессуары, реквизит, графика А. Фатхиева. А.Арт. Е. Модная.