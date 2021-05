Ellen Alexander представляет новое медиа для женщин Get up to the sky

Летом–2021 стартует новый женский медиапроект Get up to the sky — подробное руководство о том, как стать лучшей версией себя, где собрана самая актуальная информация из мира моды, красоты и здоровья, а также представлены контакты экспертов, работающих в этих сферах.

Идея создать Get up to the sky возникла не случайно.

Как профессиональная модель, которая погружена в мир моды с юных лет, Ellen Alexander постоянно путешествует по миру. Часто съемки проходят для женских глянцевых изданий, и в рамках работы над проектами она общается с девушками — аудиторией глянца — на самые разные темы. Ellen известно, насколько каждой из нас важно быть ухоженной и привлекательной, уметь подчеркнуть свою индивидуальность, потому что это позволяет чувствовать себя уверенно и комфортно, независимо от того, в какой стране мы живем.

Хотя сегодня в сети много ресурсов, на которых можно найти полезную информацию из beauty, fashion и других сфер жизни, как правило, порталы предлагают лишь обзор основных трендов. Но ведь каждой женщине хочется быть исключительной, а значит, выбрать именно то, что создаст только ее неповторимый стиль. К тому же на поиск полезных сайтов обычно уходит немало времени.

Зная об этом, Ellen создала Get up to the sky — портал, где собрана самая актуальная информация о том, как создать тот самый индивидуальный стиль: выбрать одежду, обувь, аксессуары, косметику и многое другое. А главное — где найти экспертов в области моды, красоты, здоровья и прочих важных сфер жизни и получить их профессиональные рекомендации. Потому что каждый человек уникален, и только индивидуальный подход позволит подобрать то, что подходит непосредственно ему, и избавит от необходимости пользоваться общими рекомендациями.

Чтобы минимизировать время поиска, на Get up to the sky размещены активные ссылки на конкретные источники экспертной информации, проверенные ресурсы, на которых можно приобрести необходимые товары высокого качества, даны контакты специалистов и подробная информация о том, как ухаживать за собой, в том числе в домашних условиях.

Кроме того, на Get up to the sky всегда будет актуальный дайджест новых полезных продуктов и услуг рынка мировой индустрии моды, красоты и здоровья.

И, конечно, советы от Ellen Alexander, которой известно о beauty- и fashion-индустрии не понаслышке. Потому что она сама прошла путь от юной дебютантки на одном из российских каналов, куда ее пригласили сниматься в рекламном ролике, до модели обложек глянцевых журналов в России и за рубежом, участника многочисленных проектов, автора песен и музыки, человека, который побывал в самых разных уголках планеты и на практике знает, как всегда выглядеть «как на обложке».

Get up to the sky — это еще и возможность для пользователей первыми читать книги, которые публикует Ellen, и общаться между собой: делиться опытом, получать советы, обсуждать актуальные темы.

Новое медиа Get up to the sky — гайд к лучшему образу себя: информация, размещенная на этом ресурсе, позволит повысить качество жизни. Найти практически все, что будет полезно и интересно каждой девушке, можно на одном портале по хештегу #getuptothesky.

Об основателе

Ellen Alexander — американская модель с русскими корнями, модель обложек глянцевых журналов, участник проектов, автор песен и музыки, соосновательница биотех-стартапа Create U future. Окончила Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (факультет международных экономических отношений).