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Артем Кузелев

Эллен Дедженерес станет дизайнером

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  • 23 Августа 201811:42

Американская телеведущая объявила о запуске собственной линии инклюзивной одежды EV1.

Звезда американского телевидения Эллен Дедженерес анонсировала старт собственной линейки одежды. Марка получила название EV1 и представит свою первую коллекцию в сентября. На первых порах найти продукцию бренда можно будет только в торговой сети Walmart, а позже она, возможно, появится в другом ретейле.

Дебютную коллекцию составят 60 демократичных вещей, созданных по принципам инклюзивности. Рассказывая об идеологии своего бренда, Эллен Дедженерес сообщила: «EV1 продвигает доброту, любовь и разнообразие. Мы хотели, чтобы коллекция привлекала как можно больше людей и была им всем доступна». Каждая вещь будет стоить не более 30 долларов.

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