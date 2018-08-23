Эллен Дедженерес станет дизайнером

Американская телеведущая объявила о запуске собственной линии инклюзивной одежды EV1.

Звезда американского телевидения Эллен Дедженерес анонсировала старт собственной линейки одежды. Марка получила название EV1 и представит свою первую коллекцию в сентября. На первых порах найти продукцию бренда можно будет только в торговой сети Walmart, а позже она, возможно, появится в другом ретейле.

Дебютную коллекцию составят 60 демократичных вещей, созданных по принципам инклюзивности. Рассказывая об идеологии своего бренда, Эллен Дедженерес сообщила: «EV1 продвигает доброту, любовь и разнообразие. Мы хотели, чтобы коллекция привлекала как можно больше людей и была им всем доступна». Каждая вещь будет стоить не более 30 долларов.