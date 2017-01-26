Эмануэле Фарнети возглавил Vogue Italia

Место главного редактора итальянской версии журнала Vogue занял Эмануэле Фарнети.

Пост главреда Vogue Italia освободился 22 декабря прошлого года после трагической кончины Франки Соццани. Теперь журнал возглавит Эмануэле Фарнети, который ранее являлся редактором итальянских версий GQ и AD. О новом назначении объявил председатель и главный исполнительный директор Conde Nast Джонатан Ньюхаус. Также стало известно, что Франети возглавит и международную редакцию L’Uomo Vogue.