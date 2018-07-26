Вход
ADV
Интересно
Escada (53)
Все сюжеты
Модная Лена

Эмбер Валетта в новой осеннее-зимней кампании ESCADA

  • 269
  • 0
  • 26 Июля 201811:12
Сюжеты: Escada, Рекламные кампании

 В этом сезоне  ESCADA уже во второй раз работает с культовой супермоделью, ставшей воплощением силы и уверенности, которые лежат в основе философии бренда. Пленительная элегантность и неповторимая динамичность сделали Эмбер Валетта одним из любимых амбассадоров бренда - никто не смог бы передать дух коллекции осень/зима 2018 лучше нее. «Самое неожиданное, что я обнаружила - несмотря на то, что я женщина у меня есть невероятная сила, когда она мне нужна», - говорит Эмбер. И эта идея развивается в фотографиях. 
   Коллекция осень/зима 2018 - это дань уважения богатым архивам ESCADA - дерзкий и роскошный стиль восьмидесятых в новом формате. Яркие цветовые сочетания, отличающие ту эпоху находят свое возрождение в обновленных силуэтах, а эффектный покрой с отголосками того времени отличается современной   непринужденностью. Классическая золотая пуговица ESCADA возрождается для новой главы в истории. Популярные модели из твида и клетка теперь представлены в свежей цветовой гамме, а сумки выглядят одновременно мило и роскошно. Все это - невероятно женственные модели для гардероба современной женщины. 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru