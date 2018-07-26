Эмбер Валетта в новой осеннее-зимней кампании ESCADA

В этом сезоне ESCADA уже во второй раз работает с культовой супермоделью, ставшей воплощением силы и уверенности, которые лежат в основе философии бренда. Пленительная элегантность и неповторимая динамичность сделали Эмбер Валетта одним из любимых амбассадоров бренда - никто не смог бы передать дух коллекции осень/зима 2018 лучше нее. «Самое неожиданное, что я обнаружила - несмотря на то, что я женщина у меня есть невероятная сила, когда она мне нужна», - говорит Эмбер. И эта идея развивается в фотографиях.

Коллекция осень/зима 2018 - это дань уважения богатым архивам ESCADA - дерзкий и роскошный стиль восьмидесятых в новом формате. Яркие цветовые сочетания, отличающие ту эпоху находят свое возрождение в обновленных силуэтах, а эффектный покрой с отголосками того времени отличается современной непринужденностью. Классическая золотая пуговица ESCADA возрождается для новой главы в истории. Популярные модели из твида и клетка теперь представлены в свежей цветовой гамме, а сумки выглядят одновременно мило и роскошно. Все это - невероятно женственные модели для гардероба современной женщины.