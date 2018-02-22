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Модная Лена

Эмбер Валетта снялась в юбилейной рекламной кампании немецкого дома ESCADA

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  • 22 Февраля 201811:04
Сюжеты: Escada, Рекламные кампании

"Эмбер является идеальным послом для Escada, она сочетает в себе силу характера и при этом чувство юмора- она настоящая. Для нас большая честь работать с ней. Она ролевая модель для многих женщин во всем мире." - говорит CEO немецкого модного дома Айрис Эппл-Риги.  

Снимал рекламную кампанию известный немецкий фотограф Хорст Дикгердес в студии Pier 59 в Нью-Йорке. Сценограф, Филипп Хайэмерли, придумал фактурный цветочный фон, который перекликается с цветовой гаммой коллекции, отражая ее суть, которая обозначена яркой палитрой. Маки Рюке создал естественный макияж, а укладка дело рук Тедди Чарльза. 

Коллекция ESCADA SS`18 отличается строгими, но при этом женственными фасонами, совмещая наследие ESCADA со смелой золотой отделкой и яркой цветовой палитрой. Классические плащи тренчи переосмысленны на современный манер, а цвета колебаются от теплого желтого до красной вишни, от яркого солнечного к холодному Индиго. Все это великолепие палитры дополняют графические принты, гардиентные цвета и крупные декоративные элементы.

Компания Escada была основана в Мюнхене в 1978 году супружеской парой Маргарет и Вольфгангом Лей (Margarethe and Wolfgang Ley). В этом году немецкая компания празднует юбилей 40 лет. Эскада — имя чистокровной ирландской лошади, победившей на скачках, где присутствовала чета Лей. Заключив на нее пари и выиграв, Маргарет и Вольфганг решили назвать ее именем свою молодую компанию. Так, через три года со дня основания, их фирма получила название Escada.

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