Эмбер Валлетта дебютировала в качестве дизайнера марки Karl Lagerfeld

Французский бренд представил дебютную экологически чистую коллаборацию с Эмбер Валлетта. С 8 апреля в продаже появилась коллекция сумок Karl Lagerfeld, над созданием которых поработала супермодель.

Экологичная коллекция включает аксессуары, изготовленные из социально устойчивых материалов, полученных с минимальным воздействием на окружающую среду, в том числе и специальную сумку K / Kushion, изготовленную из веганской кожи кактуса.

Комментируя сотрудничество, Эмбер Валлетта отметила: «Увидеть, как все это оживает, – большое достижение и честь, я убеждена, что Карлу это понравилось бы. Мне нравится иметь возможность продолжить его наследие – шикарное, смелое и новаторское... Было очень интересно увидеть, насколько тщательно бренд Karl Lagerfeld исследует экологически безопасные методы и материалы. Они продолжают удивлять меня своими знаниями и приверженностью дизайну и производству по-новому и осознанно».

Модель K / Kushion, лежащая в основе коллекции, была вдохновлена дизайном индивидуальной подушки, которую Карл Лагерфельд носил с собой в путешествиях. Аксессуар имеет похожий силуэт с объемным эффектом и мягкую фактуру. В рамках коллаборации с Валлетта сумка выпущена в двух дизайнах из экологически чистых материалов: из веганской кожи кактуса, экологически устойчивого и перерабатываемого материала, разработанного компанией Desserto в Мексике, и из на 90% переработанного хлопка, сертифицированного организацией Global Recycle Standard.

Сообщается, что вся прибыль, полученная от продажи сумок Karl Lagerfeld x Amber Valletta, будет пожертвована некоммерческой организации Ocean Cleanup, которая стремится избавить мировой океан от пластика.

Всего капсула включает одиннадцать предметов, в том числе многоразовую бутылку для воды, бумажник на молнии, картхолдер, маску для лица и мешок для стирки. Цены на аксессуары варьируются от 49 до 395 евро. Приобрести вещи можно в онлайн-магазине марки и на платформе Zalando, а также в магазинах Karl Lagerfeld по всему миру.