Эмбер Валлетта стала редактором британского Vogue

Редакция пригласила супермодель, чтобы она помогла подготовить материалы об актуальных вопросах экологии.

Эмбер Валлетта поработает приглашенным редактором Vogue UK. Супермодель напишет о вопросах экологии и устойчивого развития, в которых разбирается не понаслышке. Ранее Валлетта выступала в качестве консультанта саммита в Копенгагене, посвященного теме устойчивого развития в модной индустрии. Кроме того, модель запустила собственный интернет-магазин Master & Muse, предлагающий вещи из экологичных тканей, и участвовала в климатических протестах в США. О новом опыте она рассказала «Британский Vogue меняет индустрию. Сейчас лучшее время для того, чтобы присоединиться к Эдварду и его команде и поддержать позитивную тенденцию, которая наблюдается в отрасли».