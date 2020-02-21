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Артем Кузелев

Эмбер Валлетта стала редактором британского Vogue

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  • 21 Февраля 202010:05
Сюжеты: Vogue

Редакция пригласила супермодель, чтобы она помогла подготовить материалы об актуальных вопросах экологии.

Эмбер Валлетта поработает приглашенным редактором Vogue UK. Супермодель напишет о вопросах экологии и устойчивого развития, в которых разбирается не понаслышке. Ранее Валлетта выступала в качестве консультанта саммита в Копенгагене, посвященного теме устойчивого развития в модной индустрии. Кроме того, модель запустила собственный интернет-магазин Master & Muse, предлагающий вещи из экологичных тканей, и участвовала в климатических протестах в США. О новом опыте она рассказала «Британский Vogue меняет индустрию. Сейчас лучшее время для того, чтобы присоединиться к Эдварду и его команде и поддержать позитивную тенденцию, которая наблюдается в отрасли».

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