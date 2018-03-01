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Артем Кузелев

Эмма Уотсон – приглашенный редактор Vogue Australia

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  • 01 Марта 201818:10
Сюжеты: Vogue, Emma Watson

Актриса и филантроп была приглашена на роль редактора мартовского номера австралийской версии журнала.

Эмма Уотсон – девушка разносторонняя. Актриса не только снимается в кино, но и является послом доброй воли ООН, а также представляет движение Time’s Up. Теперь в резюме Уотсон появилась еще одна строчка – позиция приглашенного редактора мартовского номера Vogue Australia.

Анонс издания сообщает, что главной темой марта стало ответственное отношение к моде и устойчивое развитие модной индустрии. В письме редактора Эмма Уотсон назвала 2018 год поворотным, причем говорит она не только о моде: «Тихие голоса становятся громче, и в центре внимания СМИ оказываются люди и сообщества, которые бросают вызов и идут навстречу переменам». Девушка также призвала читательниц сделать первый шаг к глобальным изменениям в мире и начать с перемен в своей жизни.

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