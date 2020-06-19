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Артем Кузелев

Эмма Уотсон вошла в совет директоров холдинга Kering

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  • 19 Июня 202018:52
Сюжеты: Kering

К составу правления люксового конгломерата присоединились новые члены, в их числе и актриса Эмма Уотсон.

Кроме Уотсон, новыми членами совета директоров Kering стали президент онлайн-платформы Didi Chuxing Жан Лью и главный исполнительный директор группы Credit Suisse Тиджане Тиам. Эмма Уотсон также заняла должность председателя комитета по устойчивому развитию холдинга. Председатель правления и главный исполнительный директор конгломерата Франсуа Анри-Пино отметил: «Я рад приветствовать в совете директоров Жан Лью, Тиджана Тиама и Эмму Уотсон. Их знания и компетенции, а также разнообразный опыт и перспективы станут бесценным дополнением к составу совета директоров Kering. Коллективное сознание, которое исходит из разных точек зрения, и богатый опыт имеют решающее значение для будущего нашей компании».

 
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