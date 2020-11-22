EMU Australia отмечает 25-летний юбилей

Многие голливудские звезды с удовольствием носят сапоги из овчины и тапочки EMU Australia:

Ким Кардашьян, Опра Уинфри, Сиенна Миллер, Меган Фокс, Кейт Хадсон. Эти знаменитости не только были замечены в обуви EMU Australia, но и искренне рекомендовали ее своим друзьям и подписчикам в соцсетях.

EMU Australia – бренд премиум-класса, родом из Австралии, один из лидеров сегмента рынка обуви из натуральной овчины и мериносовой шерсти. Продукция бренда широко представлена на рынках более 70 стран. Знаковой моделью бренда являются традиционные австралийские сапоги из овчины, дизайн которых был позаимствован у сёрферов.

«Я не могу придумать лучшего способа отметить 25-летие EMU Australia, чем разработка новой линейки продуктов, которая сочетает в себе наши последние инновации и опыт, учитывает модные тенденции и устремляет взгляд в будущее», - говорит Пол Нит, владелец компании.

К этой значимой дате бренд выпустил новую модель с необычной зубчатой подошвой - Sharky. Прототипом образа Sharky послужила Большая Белая Акула, которая обитает у берегов Австралии. Благодаря своему «хищному оскалу» подошва Sharky не скользит и крайне устойчива, что особенно важно зимой. Двухцветная оригинальная зубчатая подошва, натуральная овчина премиального качества, легчайший и износостойкий материал подошвы – Sharky имеет все шансы стать иконой стиля.

Эта модель, как и многие другие из коллекции EMU Australia, имеет важное качество – в ней используется технология Water-resistant, которая делает обувь влагоустойчивой. В то время как конкуренты только начинают внедрять подобные технологии в производство, компания EMU Australia ушла в этой области далеко вперед: бренд применяет технологии Water-resistant и Waterproof уже почти десятилетие и добился большого успеха в этом направлении.

Дистрибьютором EMU Australia на российском рынке является компания Soho Fashion, портфель которой объединяет 19 мировых брендов обуви и аксессуаров. С коллекцией EMU Australia можно ознакомиться в шоу-руме Soho Fashion или в сети магазинов SOHO.