ENDEA SS 2019 - «MIX & MATCH» - концепция капсульного гардероба на подиуме MOSCOW FASHION WEEK

ТМ ENDEA работает на модном рынке уже более 15 лет и имеет более 350 партнеров в России. Залогом успеха марки стал широкий ассортимент, дизайн, гибкая ценовая политика и неизменное качество. Группа компаний Endea выпускает красивую и понятную одежду – универсальную базу из идеальных платьев, брючных костюмов, блуз, юбок и прочих элементов гардероба, необходимых современной женщине. Сегодня это бренд, идущий в ногу со временем, рассчитанный на самодостаточную аудиторию, которая все же готова смешивать стили и направления и стремится быть яркой во всех ситуациях. Выбирая отдельные предметы гардероба или total look от ENDEA, женщина выглядит стильно и элегантно, гармонично сочетая трендовые элементы с классическими решениями.

Учитывая важнейшие тренды каждого сезона, дизайнерская группа ENDEA создает сезонные коллекции, предлагая потребителю концепцию индивидуального подхода к формированию своего гардероба и гармоничного сочетания между собой всех предметов одежды. Капсулы SOLO by Endea – это функциональный гардероб и его вариации для современной городской жительницы. Коллекция ENDEA SS 2019 - «MIX & MATCH» состоит из капсул, которые объединены не только общим названием, но также и концептом соединения их составляющих между собой. Коллекция воспевает смелость, женственность и стремление быть яркой. Это сочетание эстетики марки ENDEA, выверенных силуэтов и форм с модным использованием эксклюзивных принтов, смелым колор – блокингом, миксом материалов и актуальными аксессуарами. Крупная торговая марка сегодня поменяла правила игры на модном рынке: носибельная, элегантная, коммерческая коллекция нуждается в живом визуальном ряде, отражающем идею бренда, а потребитель – в наборе инструментов для реализации стилистической составляющей идеального гардероба на все случаи жизни. Мода сегодня в понимании компании – это не просто набор вещей, это язык сочетаний общих тенденций на конкретном человеке. Именно поэтому ТМ ENDEA представляет на подиуме Moscow Fashion Week коллекцию SS 2019 в сотрудничестве с брендом IVANOVA (успешный бренд женской одежды, неоднократный участник Недель Моды в России), привлекая дизайнера бренда, Юлию Иванову, в качестве fashion стилиста коллекции и показа.

www.endea.ru

https://www.instagram.com/endeafashion/

https://www.facebook.com/endeafashion/

Группа компаний ENDEA

г. Москва, м.Бауманская, м.Красносельская

ул. Нижняя Красносельская дом 40/12, корп. 2, офис 8

на территории - ДЦ «Новь»

Отдел продаж:

тел: (495) 640-09-41

«IVANOVA» –успешно развивающийся бренд женской одежды и аксессуаров, более 10 лет производящий сезонные коллекции. Основатель и дизайнер бренда - Юлия Иванова, обеспечивает его востребованность постоянным творческим осмыслением модных тенденций и форм, экспериментами с фурнитурой и деталями кроя и безупречным исполнением моделей из качественных тканей.. Философия бренда «IVANOVA» является продолжением философии дизайнера - при сложившемся выверенном стиле открытость новым тенденциям и идеям, постоянный поиск совершенных форм и цветовых решений, выгодно подчеркивающих индивидуальность и элегантность задуманных образов. Дизайнер Юлия Иванова - неоднократный участник недель моды в России, в том числе MBFWRussia; эксперт моды, Академик НАИМ, создатель нарядов и коллекций для российских звезд – в т.ч. и мужской коллекции для актера Максима Аверина, которая была недавно представлена брендом IVANOVA.

www.ivanova.ru

Музыкальное настроение показа обеспечивает DJ Этери Берсеневская

Аксессуары для показа - сумки - предоставлены брендами Dorrie и Les Meduses