Энтони Хопкинс стал лицом Brioni. Осень-зима, 2017/18

Знаменитый актер стал героем рекламной кампании новой мужской коллекции итальянской марки.

1 / 3 Brioni. Осень-зима, 2017/18





На роль главного героя коллекции будущего сезона маркетологи итальянского бренда пригласили знаменитого актера. Сыгравший огромное количество культовых ролей, 79-летний Энтони Хопкинс примерил осенне-зимние образы мужской линии Brioni. Съемки проходили в Лос-Анджелесе с студии фотографа Грегори Харриса, который ранее уже снимал для рекламы марки другого актера, Сэмюэля Джексона. С 1 сентября обновленные билборды появятся на улицах Рима, Милана и Пекина. Также кампания будет публиковаться в таких авторитетных изданиях, как The Wall Street Journal, Financial Times, The New York Times.