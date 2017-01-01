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Артем Кузелев

Энтони Хопкинс стал лицом Brioni. Осень-зима, 2017/18

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  • 13 Августа 201710:55
Сюжеты: Brioni, Рекламные кампании

Знаменитый актер стал героем рекламной кампании новой мужской коллекции итальянской марки.

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  • Brioni. Осень-зима, 2017/18

На роль главного героя коллекции будущего сезона маркетологи итальянского бренда пригласили знаменитого актера. Сыгравший огромное количество культовых ролей, 79-летний Энтони Хопкинс примерил осенне-зимние образы мужской линии Brioni. Съемки проходили в Лос-Анджелесе с студии фотографа Грегори Харриса, который ранее уже снимал для рекламы марки другого актера, Сэмюэля Джексона. С 1 сентября обновленные билборды появятся на улицах Рима, Милана и Пекина. Также кампания будет публиковаться в таких авторитетных изданиях, как The Wall Street Journal, Financial Times, The New York Times.

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