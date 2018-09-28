Энтони Ваккарелло останется в Saint Laurent

В разгар марафона мировых Недель моды парижский дом моды сообщил о продлении контракта с дизайнером на три года.

Похоже, что узнаваемые рок-шик, ассиметричный дизайн и вызывающая сексуальность манеры Энтони Ваккарелло по-прежнему останется в коллекциях Saint Laurent. Недавно бельгийский дизайнер и французский дом моды сообщили, что продлили контракт еще на три года. Руководство конгломерата Kering, которому принадлежит парижский бренд, отмечает, что абсолютно довольно работой Ваккарелло, а главное – отметило активный рост доходов марки.