Уходовые новинки от компании Aravia Professional

В динамичном ритме жизни главным ресурсом для большинства из нас является время: его всегда не хватает. Тем ценнее становится возможность применять профессиональные уходовые процедуры как в специализированных салонах, так и в домашних условиях.

Одной из компаний, которые учитывают вкусы и потребности самых разных женщин, является "Аравия" - российский производитель профессиональной косметики для депиляции и ухода за кожей лица и тела.

Представляем новинки августа от компании ARAVIA Professional, которые станут для каждой леди незаменимым помощником в уходе за собой.

Энзимная пудра для умывания с витамином С Glow-C Enzyme Powder, 150 мл, ARAVIA Professional

Энзимная пудра для умывания с папаином и витамином С не только глубоко очищает кожу лица, но и выравнивает тон кожи, уменьшает пигментацию, придавая коже естственное сияние. Витамин С – мощный антиоксидант, способствует образованию коллагеновых волокон, уменьшая морщины, замедляет процессы фотостарения, благотворно воздействует на микрорельеф и цвет кожи. Синергия энзимов папайи и витамина С обеспечивает мгновенное сияние и выравнивает тон кожи, при регулярном применении отмечается осветление пигментных пятен. При добавлении воды пудра превращается в легкую пену, активируя действие мягкого очищающего комплекса и витамина С, превращая процесс умывания в настоящий ритуал красоты.

При наличии показании возможно применениие в домашних условиях.

https://shop.aravia-prof.ru/aravia_professional/ukhod_za_litsom/professionalnyy_ukhod/ochishchenie_litsa/aravia_professional_enzimnaya_pudra_dlya_umyvaniya_s_vitaminom_s_glow_c_enzyme_powder_150_ml_12_/

Цена: 960 рублей

Энзимная пудра для умывания с азелаиновой кислотой Stop-Acne Enzyme Powder, 150 мл, ARAVIA Professional

Энзимная пудра для умывания с папаином и азелаиновой кислотой для глубокого очищения жирной и проблемной кожи, склонной к появлению элементов акне. Деликатно очищает кожу от загрязнений, излишков кожного сала и остатков макияжа. Азелаиновая кислота эффективно воздействует на проблемную кожу: уменьшает толщину рогового слоя, способствуя улучшению оттока кожного сала, оказывает бактерицидный эффект, сокращает количество комедонов. После умывания улучшается тканевое «дыхание», остается ощущение чистоты и свежести, при регулярном применении уменьшается проявление несовершенств на коже. При добавлении воды пудра превращается в легкую пену, активируя действие мягкого очищающего комплекса и азелаиновой кислоты, превращая процесс умывания в настоящий ритуал красоты.

Средство создано специально для регулярного домашнего ухода за жирной и проблемной кожей.

https://shop.aravia-prof.ru/aravia_professional/ukhod_za_litsom/domashniy_ukhod/dlya_zhirnoy_kozhi/aravia_professional_enzimnaya_pudra_dlya_umyvaniya_s_azelainovoy_kislotoy_stop_acne_enzyme_powder_15/

Цена: 960 рублей

Ремувер для удаления кутикулы Remover Drops Ultra ARAVIA Professional, 50 мл

Средство Remover Drops Ultra — это щелочной ремувер с простым составом, эффективный и быстрый. Продукт размягчает плотную и грубую кутикулу, облегчая работу мастеру.

Преимущества Remover Drops Ultra:

• Усиленная формула для быстрого результата;

• Лёгкая гелевая текстура;

• Экономичная упаковка 50 мл с пипеткой;

• Подходит для всех видов маникюра.

https://shop.aravia-prof.ru/aravia_professional/ukhod_za_rukami_i_nogami/manikyur/aravia_professional_remuver_dlya_udaleniya_kutikuly_remover_drops_ultra_50_ml_20/

Цена: 420 рублей

Фито-солевое обертывание для коррекции объемов

Фито-солевое обертывание – это процедура, сочетающая в себе SPA-ритуал и зрительную коррекцию объемов тела. Программа направлена на похудение, устранение целлюлита, детоксикацию, уменьшение отечности.

Состав средств:

• Фитогель для моделирующего обёртывания Slim Phyto Gel, 550 мл, ARAVIA Organic

Фитогель для моделирующего обёртывания Slim Phyto Gel - I этап фито-солевого обертывания.

Содержит 10 биоэкстрактов, направленных на борьбу с лишними объемами, целлюлитом, отечностью. Гель насыщает кожу необходимыми микро- и макроэлементами, витаминами для комплексной коррекции фигуры и улучшения общего состояния тела. Фитокомлекс геля усиливает кровообращение и метаболические процессы в подкожно-жировой клетчатке, усиливает липолиз и лимфодренаж, тонизирует сосуды. Гель обладает детоксицирующим эффектом, осветляет кожу, улучшает микрорельеф.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВМЕСТНО С ЭТАПОМ II - БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ СОЛЬ С АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫМ ЭФФЕКТОМ.

https://shop.aravia-prof.ru/aravia_organic/bandazhnoe_obertyvanie/aravia_organic_fitogel_dlya_modeliruyushchego_obyertyvaniya_slim_phyto_gel_550_ml/

Цена: 1200 руб

• Бальнеологическая соль для обёртывания с антицеллюлитным эффектом Fit Mari Salt, 730 г, ARAVIA Organic

Бальнеологическая соль для обертывания с антицеллюлитным эффектом - II этап фито-солевого обертывания. Обогащенная смесью эфирных масел и ламинарией. Соль Мертвого моря, богатая минералами и микроэлементами, запускает метаболические процессы в коже, уменьшает отечность, обладает антицеллюлитными свойствами, способствует похудению. Соль увеличивает абсорбционную способность кожи и способствует диффузии активных компонентов фитогеля через верхние слои эпидермиса для достижения высокого результата. Микронизированная ламинария стимулирует липолиз и дренаж, способствует выведению избыточной жидкости, повышает тонус и упругость. Эфирное масло можжевельника усиливает обменные процессы в подкожно-жировой клетчатке и эффективно борется с целлюлитом. Цитрусовые эфирные масла лимона и апельсина оказывают иммуностимулирующее действие, обладают выраженной антиоксидантной активностью. Масло равенсары отлично справляется с мышечным напряжением, расслабляет и снимает усталость. Ароматические свойства эфирных масел оказывают благоприятное воздействие на организм: успокаивают, улучшают эмоциональный фон.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВМЕСТНО С ЭТАПОМ I - ФИТОГЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛИРУЮЩЕГО ОБЕРТЫВАНИЯ.

https://shop.aravia-prof.ru/aravia_organic/bandazhnoe_obertyvanie/aravia_organic_balneologicheskaya_sol_dlya_obyertyvaniya_s_antitsellyulitnym_effektom_fit_mari_salt_/

Цена: 720 руб

ЭФФЕКТ:

Значительное уменьшение объемов тела

Сокращение целлюлита

Лимфодренаж тканей

Запуск метаболических процессов

Реминерализация тела

Детоксикация и дезинфильтрация кожи

Восстановление водно-минерального обмена

Стимуляция деятельности лимфатической системы

Эффект релаксации

Компания "Аравия" - российский производитель профессиональной косметики для депиляции и ухода за кожей лица и тела. Основана в 2009 году как производство сахарных паст и средств для проведения процедуры депиляции. В настоящее время выпускает широкий ассортимент продукции для салонов красоты и домашнего ухода ТМ ARAVIA Professional, ARAVIA Organic, ARAVIA Laboratories, Start Epil Cosmetics по направлениям: СПАдепиляция, профессиональный уход за лицом, программы коррекции фигуры, парафинотерапия и СПА-уход за кожей рук и ног, домашний уход за кожей. На базе компании действует сеть учебных центров "Аравия", где проходят многопрофильное обучение тысячи специалистов индустрии красоты. Официальный сайт компании: www.aravia-prof.ru

Фотографии: Анна Малинина