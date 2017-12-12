Эрмитаж анонсировал выставку Патрика Демаршелье

Один из самых известных музеев России и мира объявил, что в будущем году покажет петербуржцам работы знаменитого фотографа.

Музей Государственный Эрмитаж анонсировал большую выставку работ настоящей легенды фотографии и моды Патрика Демаршелье. Открытие экспозиции состоится еще не скоро – 7 декабря 2018 года. Заранее о проекте известно, что на выставке буду представлены наиболее известные работы мастера. Кстати, в связи с событием Патрик и сам посетит Петербург.