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Патрик Демаршелье (Patrick Demarchelier) (27)
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Артем Кузелев

Эрмитаж анонсировал выставку Патрика Демаршелье

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  • 12 Декабря 201723:55
Сюжеты: Патрик Демаршелье (Patrick Demarchelier)

Один из самых известных музеев России и мира объявил, что в будущем году покажет петербуржцам работы знаменитого фотографа.

Музей Государственный Эрмитаж анонсировал большую выставку работ настоящей легенды фотографии и моды Патрика Демаршелье. Открытие экспозиции состоится еще не скоро – 7 декабря 2018 года. Заранее о проекте известно, что на выставке буду представлены наиболее известные работы мастера. Кстати, в связи с событием Патрик и сам посетит Петербург. 

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