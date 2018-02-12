Эрмитаж продолжает готовиться к открытию Музея моды

Хоть пока точные даты открытия нового пространства не называются, известно, что работа идет полным ходом.

Некоторое время назад Государственный музей Эрмитаж объявил о намерении открыть Музей моды. В подтверждении информации в хранилище музея на Старой Деревне даже появилась «Галерея костюма».

Как известно, Эрмитаж располагает обширной коллекцией текстиля и костюма, предметы из которой периодически выставляются. «Мы можем показать не только магистральную линию развития европейской моды, но и предметы одежды, ткани, аксессуары с древнейших времен до наших дней», – рассказала заведующая сектором прикладного искусства отдела истории русской культуры Эрмитажа Нина Тарасова. Как отмечает эксперт, единственным белым пятном остается большая часть XX века, так как после Первой Мировой войны костюмы музеем не приобретались из-за отсутствия финансирования. Впрочем, эта лакуна будет заполнена моделями ленинградской и петербургской моды.