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Артем Кузелев

Эрмитаж выставит большую коллекцию текстиля

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  • 29 Июля 201719:28

С 29 июля в парадных залах Зимнего дворца начнут свою работу две экспозиции, посвященные текстилю В первой части можно будет узнать богатую историю самых разных тканей, во второй – о тонкой работе реставраторов текстиля.

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  • Проект «Эрмитажная энциклопедия текстиля. История. Реставрация»

В Георгиевском и Пикетном залах на выставке «Эрмитажная энциклопедия текстиля. История» впервые будут представлены текстильные коллекции Эрмитажа во всем их многообразии: от первобытных образцов до тканей XX века, от античности и Древнего Востока до современной Европы. В Гербовом зале на выставке «Эрмитажная энциклопедия текстиля. Реставрация» будут представлены предметы, жизнь которых была значительно продлена благодаря реставрации: знамена и штандарты, шпалеры и декоративные вышивки, предметы церковных облачений, светского и военного костюма, а также мемориальный костюм российских императоров. Увидеть все собственными глазами можно до 15 октября этого года.

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