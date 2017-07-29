Эрмитаж выставит большую коллекцию текстиля

С 29 июля в парадных залах Зимнего дворца начнут свою работу две экспозиции, посвященные текстилю В первой части можно будет узнать богатую историю самых разных тканей, во второй – о тонкой работе реставраторов текстиля.

1 / 15 Проект «Эрмитажная энциклопедия текстиля. История. Реставрация»





























В Георгиевском и Пикетном залах на выставке «Эрмитажная энциклопедия текстиля. История» впервые будут представлены текстильные коллекции Эрмитажа во всем их многообразии: от первобытных образцов до тканей XX века, от античности и Древнего Востока до современной Европы. В Гербовом зале на выставке «Эрмитажная энциклопедия текстиля. Реставрация» будут представлены предметы, жизнь которых была значительно продлена благодаря реставрации: знамена и штандарты, шпалеры и декоративные вышивки, предметы церковных облачений, светского и военного костюма, а также мемориальный костюм российских императоров. Увидеть все собственными глазами можно до 15 октября этого года.