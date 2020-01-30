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Артем Кузелев

Еще две марки решили показать новые коллекции перед «Оскаром»

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  • 30 Января 202015:24
Сюжеты: Missoni, Оскар

К Тому Форду присоединились бренды M Missoni и Baja East, которые объявили, что представят новые коллекции в Лос-Анджелесе за пару дней до церемонии.

Марки M Missoni и Baja East покажут свои коллекций в Лос-Анджелесе накануне церемонии вручения премий «Оскар». В M Missoni планирует провести дефиле в кафе Pink’s Hot Dogs 4 февраля. А 7 февраля в отеле Ian Schrager’s Edition в Западном Голливуде своим модели продемонстрирует марка Baja East. Маргерита Миссони, возглавляющая молодежную линейку итальянского дома, рассказала о выборе локации: «Мода здесь не подчиняется правилам системы. Она формируется под влиянием разных стилей».

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