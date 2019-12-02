Еще несколько марок стали более экологичными

Сразу несколько французских брендов отказались от использования натурального меха.

Французская фэшн-группа SMCP, владеющая марками Sandro, Maje и Claudie Pierlot, объявила о полном отказе от использования натурального меха. Последним брендом, поддержавшим инициативу, стала марка Claudie Pierlot. Об этом было объявлено в ее официальном Instagram.