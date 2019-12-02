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Артем Кузелев

Еще несколько марок стали более экологичными

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  • 02 Декабря 201911:57

Сразу несколько французских брендов отказались от использования натурального меха.

Французская фэшн-группа SMCP, владеющая марками Sandro, Maje и Claudie Pierlot, объявила о полном отказе от использования натурального меха. Последним брендом, поддержавшим инициативу, стала марка Claudie Pierlot. Об этом было объявлено в ее официальном Instagram.

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