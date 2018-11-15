Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Еще один арт-проект Вирджила Абло

  • 208
  • 0
  • 15 Ноября 201811:33

В конце месяца дизайнер примет участие в выставке современного искусства в Милане.

Вирджил Абло сообщил, что станет участником выставки, которая стартует 30 ноября в Милане на площадке Spazio Maiocchi. Дизайнер представит здесь коллекционное издание журнала KALEIDOSCOPE, оформленное им, а также покажет свою новую инсталляцию. Кроме того, посетителей выставки ждет лекция Абло о философии и культуре уличной одежды. Желающие смогут приобрести специальный набор с фестиваля: журнал, футболка и рисунок Абло с автографом.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru