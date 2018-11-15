Еще один арт-проект Вирджила Абло

В конце месяца дизайнер примет участие в выставке современного искусства в Милане.

Вирджил Абло сообщил, что станет участником выставки, которая стартует 30 ноября в Милане на площадке Spazio Maiocchi. Дизайнер представит здесь коллекционное издание журнала KALEIDOSCOPE, оформленное им, а также покажет свою новую инсталляцию. Кроме того, посетителей выставки ждет лекция Абло о философии и культуре уличной одежды. Желающие смогут приобрести специальный набор с фестиваля: журнал, футболка и рисунок Абло с автографом.