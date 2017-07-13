Еще один день в расписании Недели моды в Лондоне

Организаторы London Fashion Week решили добавить в график показов еще один день.

Следующая Неделя моды в Лондоне состоится уже в сентябре и обещает весомые изменения в расписании шоу. Кроме новых участников, график разнообразится дополнительным днем, который организаторы показов ввели специально для редакторов и журналистов. Изменение продиктовано тем, что не все работники прессы успевают вовремя добраться до Лондона с Недели моды в Нью-Йорке.