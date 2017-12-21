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Артем Кузелев

Еще один фильм о Билле Каннингеме

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  • 21 Декабря 201710:58

Режиссер Марк Бозек снимет новый фильм о жизни и творчестве легендарного фотографа.

Режиссер и продюсер Марк Бозек сообщил о том, что готовит новый документальный фильм The Time of Bill. Автор картин «Магазин на диване» и «Клуб анонимных туфлеголиков» расскажет о работе и жизни легендарного фотографа Билла Каннингема, ушедшего из жизни в прошлом году. В основе фильма лежит интервью, которое Бозек взял у Каннингема 25 лет назад. Почетная роль рассказчика досталась Саре Джессике Паркер, а иллюстратор Рубен Толидо уже создал несколько анимационных сцен. Премьера документалки состоится будущей весной.

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