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Артем Кузелев

Еще один фотоальбом от дома Gucci

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  • 24 Апреля 201918:34
Сюжеты: Gucci

Итальянская марка анонсировала выход трехтомника, посвященного работам фотографа Пейдж Пауэлл.

Итальянский дом моды Gucci объявил о коллаборации с издательством Dashwood Books, в рамках которой будет выпущено три фотоальбома. Страницы книг, разделенных тематически, украсят архивные работы Пейдж Пауэлл – популярного в 1970-1980-х фотографа. Пауэлл много сотрудничала с журналом Interview и снимала знаменитостей и богему Нью-Йорка: от Энди Уорхол и Жан-Мишеля Баскии до Мадонны и Билла Каннингема. Альбомы можно приобрести во флорентийском музее Gucci Garden и книжном магазине Gucci Wooster. Стоимость трехтомника – 295 долларов.

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